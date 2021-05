Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato una nuova casa. Ad annunciarlo, piuttosto entusiasta, è stata l’imprenditrice digitale, ovviamente sui social. “Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. Una casa familiare. Quella in cui siamo, anche se ci stiamo benissimo, è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la nostra casa dei sogni”, ha spiegato Ferragni nelle Stories su Instagram.

Dopo la nascita della piccola Vittoria, dunque, per i Ferragnez c’è aria di grandi cambiamenti: “La stiamo costruendo e pianificando secondo i nostri gusti”, ha aggiunto la moglie di Fedez. Non si tratterà di una villa, ma di un appartamento: “Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Dico ‘casa’ ma si tratta di un appartamento come piace a noi, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi nell’estate del 2022, c’è tempo per organizzare tutto al meglio”. Si tratterebbe di un attico sempre a CityLife, in un complesso che è ancora in costruzione e sarà pronto, appunto, a metà del 2022.

Con la nascita della loro secondogenita, i Ferragnez hanno quindi deciso di allargare anche gli spazi. L’appartamento dove vivono adesso è di oltre 350 metri quadrati su due livelli, con un grande terrazzo dotato di vasca idromassaggio. Il Corriere della Sera già lo scorso marzo aveva scritto che la coppia ha acquistato un attico, nella parte sud di CityLife (lo stesso esclusivo quartiere in cui vivono adesso), in cui Generali Re sta portando avanti una nuova costruzione: “Su 108 appartamenti – ha scritto il Corriere – l’attico più esclusivo è già opzionato da Fedez e Chiara Ferragni”. A settembre dell’anno scorso, invece, la coppia stava cercando casa sul lago di Como e i due avevano fatto un sopralluogo proprio a Villa Barzaghi, dimora storica da mille metri quadri con quindici camere da letto e dodici bagni, quattro ettari di terreno, in vendita per una cifra che si aggira sui tre milioni di euro.

