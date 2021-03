Chiara Ferragni dona alle mamme in difficoltà: “Noi abbiamo già tutto”

Chiara Ferragni dona alle mamme in difficoltà

Chiara Ferragni, mamma della piccola Vittoria e del primogenito Leo, ha deciso di aiutare le mamme più bisognose. Come?L’influencer ha chiesto ai suoi 23 milioni di followers di segnalarle delle associazioni che aiutano le famiglie in difficoltà con neonati in casa. “Visto che noi già abbiamo tantissimo di tutto, sia cose vecchie di Leo, sia cose di Vittoria che riceviamo sempre, vorremmo donare lettini, passeggini etc. a un’associazione su Milano per mamme bisognose. Sapete suggerirmi qualcosa?”, ha dichiarato Chiara Ferragni. “Appena trovo l’associazione naturalmente lo comunico anche qui in modo che chi, come me, ha da donare saprà dove farlo e chi ha bisogno in prima persona saprà a chi rivolgersi”, ha aggiunto l’influencer su Instagram.

