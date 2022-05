Cannes, donna in topless sul red carpet per protesta contro gli stupri in Ucraina | VIDEO

Una donna è corsa in topless sul tappeto rosso del Festival di Cannes per protestare contro la violenza sessuale in Ucraina, mentre era in corso il passaggio del cast del film di George Miller, “Three thousand years of longing“. La manifestante francese del collettivo femminista SCUM si è tolta l’abito per mostrare le parole “Smettete di stuprarci” dipinte sul suo corpo, insieme ai colori della bandiera ucraina e alla vernice rossa sulle parti intime.