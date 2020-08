Quanto tempo impiegano Bezos o Musk a guadagnare il tuo stipendio? Ecco il sito che calcola la risposta

Quanto tempo impiega Bezos a guadagnare il tuo stipendio?

Quanto tempo impiegano i “paperoni” del mondo della tecnologia come Elon Musk o Jeff Bezos e Mark Zuckerberg a guadagnare il tuo stipendio? Esiste un calcolatore per conoscere la risposta. L’idea è di SimpleTexting, società di comunicazione e marketing tramite sms, che ha ricavato le informazioni su stipendio, bonus, guadagni da azioni e altre forme di indennizzo dagli archivi SEC (Securities and Exchange Commission), l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori.

Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e il Ceo di Tesla, Elon Musk, sono tra i miliardari che durante la pandemia di Covid hanno visto crescere le proprie ricchezze mentre il resto del mondo entrava in una delle più dure crisi economiche. Da un rapporto del think tank Institute for Policy Studies, è emerso che, tra il primo gennaio e il 10 aprile, 34 dei 170 uomini più ricchi d’America hanno aumentato le proprie fortune di decine di milioni di dollari. Bezos è il primo della lista, al 15 aprile ha incrementato le sue ricchezze di 25 miliardi di dollari rispetto all’inizio dell’anno. Terza è l’ex moglie MacKenzie Bezos, con 8,6 miliardi. In mezzo c’è Musk, con 5 miliardi in più al 10 aprile.

Insomma, con il suo patrimonio di oltre 1.000 miliardi di dollari il fondatore di Amazon, che un tempo preparava panini da McDonald’s, è tra gli uomini più ricchi al mondo, si stima che guadagni circa 10mila dollari al secondo. Ma quanto tempo impiegherebbe a guadagnare il vostro stipendio?

Per la simulazione Il Corriere della Sera ha preso i dati di JobPricing dal Salary Outlook, un report su base semestrale che analizza il mercato retributivo italiano. Secondo i dati più recenti, la RAL (retribuzione annuale lorda) media in Italia è di 29.601 euro, pari a 35.066,68 dollari. Elon Musk guadagna questa cifra in appena 8 minuti. Ogni minuto, infatti, il fondatore di Tesla e SpaceX guadagna la bellezza di 4.345 dollari. E Bezos in quanto tempo guadagnerebbe l’equivalente di uno stipendio medio di un italiano? Risposta: in meno di un minuto. Proviamo con una RAL media di 54mila euro, pari a 63.970 dollari. Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, incassa quella cifra in appena 15 minuti.

