Angela da Mondello e la “sfida” social con Alberto Angela: arriva la risposta del divulgatore scientifico | VIDEO

Da un paio di settimane sui social tiene banco la sfida tra Angela, la signora di Mondello (Sicilia) diventata tristemente famosa per il tormentone negazionista “Non c’è ne Coviddi” e Alberto Angela, il celebre divulgatore scientifico. Un duello Instagram lanciato dall’attore comico Roberto Lipari in risposta al boom di follower che ha collezionato in pochi minuti la signora Chianello. Lo scopo della #AlbertoAngelaChallenge è infatti quello di far “prevalere la cultura” del divulgatore scientifico sulla donna del “no Covid”.

La sfida social è stata lanciata dal comico all’insaputa dei due protagonisti, ma nel corso di un’intervista nella trasmissione tv “Oggi è un altro giorno” (Rai 1), Alberto Angela ha commentato la vicenda: “Volevo ringraziare Roberto Lipari. È un ragazzo bravissimo, anche nel suo mestiere”. Il comico palermitano ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno stralcio dell’intervista scrivendo: “Grazie delle belle parole! L’ironica metafora dell’#albertoangelachallenge ha trovato un epilogo fiabesco con il tuo intervento. La resistenza della cultura non si arrende”.

Leggi anche: 1. La sfida social tra Alberto Angela e la signora di “Non c’è ne Coviddi” per far “prevalere la cultura”/ 2. Angela da Mondello, la signora di “Non c’è ne Coviddi”, rivela: “Ho problemi con la giustizia, sto scontando una pena” | VIDEO

