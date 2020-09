Angela da Mondello, la signora di “Non c’è ne Coviddi”, rivela: “Sto scontando una pena”

Angela da Mondello, divenuta nota per la frase-tormentone “Non c’è ne Coviddi”, sta scontando una pena che non le consente di lasciare la Sicilia: lo ha rivelato lei stessa nel corso della prima puntata stagionale di Live-Non è la D’Urso, in onda nella serata di domenica 13 settembre su Canale 5. “Noi non vogliamo raccontare bugie – ha affermato la conduttrice – per questo Angela ci devi raccontare perché non puoi essere qui in studio con noi”. La signora di Mondello, in collegamento dalla sua abitazione, ha dunque spiegato: “Ho un problema con la giustizia e sto scontando una pena”. Angela, tuttavia, non ha specificato quali sono i problemi di giustizia in cui è coinvolta.

Il nome della signora di “Non c’è ne Coviddi” era tornato alla ribalta di recente dopo che il suo profilo Instagram aveva ottenuto, a poche ore dalla sua apertura, oltre 180mila follower. Un vero e proprio boom che aveva provocato anche indignazione in Rete e che aveva convinto alcuni utenti a lanciare la #AlbertoAngelaChallenge, ovvero far “prevalere la cultura” del divulgatore scientifico sulla signora di Mondello a suon di like.

