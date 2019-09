Temptation Island Vip 2019: dove vedere in tv e streaming il reality condotto da Alessia Marcuzzi

TEMPTATION ISLAND VIP 2019 STREAMING – Inizia lunedì 9 settembre 2019 la seconda edizione di Temptation Island Vip 2019, il docu-reality che vede protagonisti personaggi famosi, condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi.

Il format è quello storico e apprezzato dal pubblico: sei coppie che decidono di mettersi in fioco e vivere 21 giorni separati in due villaggi diversi, dove si trovano ragazzi e ragazze single che faranno di tutto per tentare e provocare gelosie tra i fidanzati.

Elemento fondamentale sono i video, che ognuno dei concorrenti vedrà nel corso dei falò. Alla fine tutte le coppie dovranno decidere se rimanere insieme o lasciarsi definitivamente. La riuscita di un reality come Temptation Island Vip è dato soprattutto dal cast e dalle dinamiche che si costituiscono tra i concorrenti.

Le coppie in gara sono costituite da Nathaly Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, il cantautore Pago e l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu, l’attore del film Gomorra Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia del 2018 Simone Bonaccorsi e la professoressa de”L’Eredità” Chiara Esposito, l’odiatore del web Damiano, detto Er Faina con Sharon Macri, infine la speaker radiofonica Anna Pettinelli e Stefano Macchi.

La staff della trasmissione ha fatto sapere che una delle coppie ha già lasciato il programma: potrebbe trattarsi di Pago e Serena Enardu, che sarebbero stati sostituti da Gabriele Pippo e la fidanzata Silvia Tirado. A questi si aggiungono nel resort dell‘Is Morus Relais 14 tentatori e 13 tentatrici.

Ma dove guardare Temptation Island Vip 2019? In tv e in streaming?

Temptation Island Vip 2019 va in onda anche quest’anno su Canale 5 ogni lunedì in prima serata dalle 21.25. La rete ammiraglia di Mediaset è disponibile in chiaro (e cioè gratuitamente) sul tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 della pay-tv di Sky.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, con un pc, smartphone o tablet potete seguire in diretta streaming Temptation Island Vip 2019 usufruendo di MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione) dei contenuti Mediaset.

Inoltre grazie a Mediaset Play potete rivedere tutte le puntate in qualsiasi momento on demand.