Damiano Er Faina: chi è il concorrente di Temptation Island Vip 2019

Damiano Er Faina: chi è la concorrente di Temptation Island Vip 2019 | Fidanzato di Sharon

Damiano Er Faina è uno dei concorrenti del reality show di Canale 5 Temptation Island Vip condotto da Alessia Marcuzzi, in onda da oggi, 9 settembre 2019. Ma chi è Damiano Er Faina? All’anagrafe Damiano Coccia, è lo youtuber romano noto agli utenti di Facebook per le sue lunghe dirette in cui, con fare populista, discute tra una sigarette e l’altra i principali fatti di cronaca e politica in Italiana. Un fenomeno recente, arrivato al successo tra scandali giudiziari, polemiche, libri e ospitate TV.

Damiano Er Faina a Temptation Island Vip, la carriera

Una carriera sul web iniziata nel 2015 quando ha aperto la sua pagina Facebook (che ora conta più di 1 milione di follower) dove ha riversato tantissimi video che fin da subito hanno fatto il giro dei social e non solo. Video in cui critica tutti: dalle autorità, ai politici.

Lo stile romano inconfondibile che ricalca il mondo dei cinepanettoni e la schiettezza di dire quello che invece altri affermano a mezza voce lo hanno reso “famoso” ma allo stesso tempo hanno attirato su di lui tantissime critiche. L’ultima poche ore fa con numerosi siti di gossip italiani che hanno deciso di fare squadra diramando un comunicato congiunto contro la web-star romana: “Nelle scorse settimane sono emersi numerosi video girati in passato in cui Damiano Coccia, detto Er Faina, attacca in modo grave e senza giustificazione una moltitudine di persone”.

Chi è Damiano Er Faina: curiosità

“Ah rega’ buongiorno”. Chi di voi non ha mai visto almeno l’incipit di un video di Er Faina, un saluto diventato talmente iconico da dare il titolo al suo libro (edito nel 2016 da Mondadori): un tormentone che accanto all’accento romano lo ha reso riconoscibile in tutto il web italiano.

Er Faina ha sempre criticato i politici per le loro azioni non proprio legali, ma spacciate per tali e a molti ha promesso di “lanciare un accendino”. Nonostante questo, il successo di Damiano Er Faina non si è arrestato, nonostante qualche calo di popolarità fisiologico degli ultimi anni il romano è stato protagonista di diverse comparsate TV.

Una delle ultime apparizioni è legata a Le Iene. Il programma di Italia 1 infatti lo ha preso di mira per uno scherzo (lo hanno chiuso in un bagno poco prima di un evento molto importante a cui lo youtuber teneva particolarmente). Servizio che poi ha riscontrato un enorme successo totalizzando milioni di visualizzazioni.

Damiano Er Faina a Temptation Island Vip, la vita privata

La sua partecipazione al programma ideato da Maria De Filippi ha fatto – ovviamente – accendere le luci anche sulla sua vita privata. Da tempo Er Faina è fidanzato con Sharon Macri.

Di lei si saprà di più nel corso del programma, ma grazie a quanto emerso dal Web sappiamo che è romana, attenta alla propria sfera privata e riservata. L’esatto opposto del suo fidanzato.

Anche il suo profilo Instagram risulta sobrio e con un numero davvero esiguo di followers, destinato ovviamente ad aumentare grazie all’importante finestra mediatica data dal reality di Canale 5.

Su di lei si è espresso direttamente Er Faina, definendola una ragazza umile che “lavora dietro un bancone di una pizzeria”.

Temptation Island metterà a rischio la loro relazione? Non ci resta che aspettare.

