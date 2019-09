Chiara Ferragni: l’accappatoio scivola e lascia intravedere il seno

Chiara Ferragni in hotel a Venezia si mostra seminuda in accappatoio

Chiara Ferragni ha trascorso l’ultimo weekend a Venezia e ha testimoniato tutto sui social, anche la permanenza in hotel, dove si è mostrata in accappatoio seminuda.

La fashion blogger è arrivata in laguna in occasione della presentazione del suo documentario Chiara Ferragni Unposted al Festival del Cinema di Venezia e, per l’occasione, sui social si è sbizzarrita pubblicando il prima e il dopo del super evento.

A proposito di quanto accaduto prima che arrivasse sul red carpet, su Instagram Chiara Ferragni ha postato una foto in cui appare con i capelli cotonati, da bambolina, e un accappatoio che le scivola sulle spalle.

Come succede quando l’influencer pubblica degli scatti un po’ provocanti, anche in questa occasione sotto alla foto si sono mischiati i commenti di chi apprezza particolarmente la fashion blogger di Cremona e quelli di chi coglie la palla al balzo per criticarla, ancora.

Chiara Ferragni a Venezia. Gli haters: “Hai esagerato con Photoshop?”

In tanti, infatti, non sopportano il fatto che la giovane influencer – che nella vita fa anche la mamma del piccolo Leone – sia così provocante sui social. E così molti si sbizzarriscono con commenti cattivi e critiche acide nei confronti della fashion blogger di Cremona.

“Sembri Tina Cipollari”, “Tina Cipollari giovane”, si legge in alcuni commenti comparsi sotto alla foto di Chiara Ferragni in accappatoio. “Nanna Belarda”, continua un altro utente, alludendo al fatto che i capelli della fashion blogger sembrano un po’ troppo vintage.

“Tanto ti scenderanno”, si legge in un altro commento di qualcuno che si riferisce al fatto che il seno di Chiara Ferragni un giorno non sarà “perfetto” come ora. E ancora: “Vergognati hai un figlio e fai ste foto mezza nuda ma hai problemi gravi a sto punto”. “Volevi far vedere i capelli o le tette?”, si legge ancora. Insomma, ancora una volta la fashion blogger viene presa di mira da chi tenta di farle la morale sul fatto che ormai, da madre, certe cose non può farle.

