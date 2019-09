GP Monza 2019 diretta live | Formula 1 | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

GP MONZA 2019 DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI del GP di Monza 2019, quattordicesima tappa del Mondiale di Formula 1, in programma oggi, 8 settembre 2019, alle ore 15,10.

GP MONZA DIRETTA LIVE

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Stroll si sfoga contro Vettel in un team radio

Giro 7: Vettel va ai box. Cambio ala e gomma bianca per il tedesco della Ferrari che rientra in ultima posizione

Clamoroso! Vettel si gira all’Ascari. Contatto con Stroll durante la ripartenza

Vettel prepara l’attacco al terzo posto

Siamo al quinto giro: Ricciardo passa l’altra Renault di Hulkenberg e sale al quinto posto

1.2 il vantaggio di Leclerc su Hamilton

1:24.954, giro veloce per Leclerc

La TOP 10 al momento: Lec, Ham, Bot, Vet, Hul, Ric, Str, Sai, Alb, Gio

Da ora si può utilizzare il DRS

Contatto in partenza per Verstappen: la Red Bull deve cambiare l’ala

Vettel si riprende il quarto posto su Hulkenberg

Boato del pubblico per Leclerc che allunga su Hamilton

Hulkenberg passa Vettel che retrocede in quinta posizione

Ottimo spunto del ferrarista Leclerc, che allunga leggermente. Hamilton rischia il sorpasso di Bottas. Hulkenberg attaccato a Vettel

Semafori spenti: partiti!

Cala il silenzio sugli spalti

Tutto pronto: rombano i motori

Le monoposto partono per il giro di formazione. Sale l’adrenalina!

Tra 20 secondi il giro di formazione

Rombano i motori: la pista si svuota, pronti al giro di ricognizione

Le frecce tricolori sfrecciano sul circuito. Tra 10 minuti si parte!

Tutto pronto in griglia. All’autodromo di Monza risuona l’inno italiano

Le auto sono pronte a fare il giro per poi posizionarsi in griglia. Manca sempre meno allo start del Gp di Monza

Manca poco alla partenza del GP di Monza 2019. Tutto è pronto sul circuito italiano. Tantissimi i vip presenti nel paddock: tra questi Alessandro Del Piero che ha voluto conoscere Luis Hamilton

Ci siamo: oggi, domenica 8 settembre 2019, si corre il GP di Monza 2019, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Gara sul famoso circuito italiano attesissima sopratutto in casa Ferrari (che come il Gp festeggia i 90 anni dalla nascita). TPI seguirà LIVE la gara con aggiornamenti in tempo reale. Seguite il GP di Monza con noi!

Gp Monza 2019 diretta live: come sono andate le qualifiche?

La pole di Monza è del pilota della Ferrari Charles Leclerc. Una delle più bizzarre mai viste in Formula 1. Per quasi tutti i protagonisti non c’è stato il secondo tentativo perché in Q3, in una specie di surplace da ciclisti (una scena da motomondiale), tutti sono rimasti in attesa, restii a lanciare la volata per la paura di offrire la scia, che dai dati qui risulta essere molto favorevole per chi se ne riesce ad avvalere. Alla fine il gruppone è transitato sul traguardo quando il semaforo era già rosso e la bandiera a scacchi sventolava.

Alle spalle di Leclerc le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Quarto Vettel. Poi Ricciardo, Hulkenberg, Sainz, Albon, Raikkonen e Stroll.

Gp Monza 2019: la polemica Vettel-Leclerc

Dopo le qualifiche il pilota della Ferrari Sebastian Vettel ha voluto tirare le orecchie al compagno di squadra Charles Leclerc: “Charles doveva starmi davanti fin da subito, non abbiamo fatto quanto avevamo preparato a tavolino – le parole del tedesco molto stizzito -. Lì sta la differenza tra una pole e una pole mancata”.

Accuse che il collega monegasco ha respinto con forza: “Il piano era chiarissimo ma ero chiuso da Hulkenberg e Sainz, non potevo sorpassarli né a destra, né a sinistra. Così quando ci sono riuscito Vettel era già davanti a me e non abbiamo fatto in tempo a lanciarci”. Caso chiuso?

