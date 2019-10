GP Giappone 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere la gara di Formula 1

GP GIAPPONE 2019 STREAMING TV – Oggi, domenica 13 ottobre 2019, va in scena il Mondiale di Formula 1 con un Gran Premio molto atteso: quello che si corre sulla pista di Suzuka, in Giappone.

Il campionato di Formula 1 di questa stagione sta ormai volgendo al termine: siamo alla 17esima gara dell’anno e mai come adesso la Mercedes è stata certa della vittoria finale. Nel mese scorso, infatti, la Ferrari ha provato a impensierire la scuderia del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, ma l’ultimo Gran Premio in Russia, conclusosi con una doppietta argento, ha ristabilito le gerarchie. Adesso, Hamilton guida la classifica con 322 punti, 73 in più di Bottas. Mentre la Mercedes domina il campionato Costruttori con 571 punti, contro i 409 della Ferrari e i 311 della Red Bull.

Così, Mercedes e Ferrari si affacciano al GP del Giappone con animi opposti: il Cavallino rampante ha l’obiettivo di mettersi alle spalle le tensioni emerse nelle scorse settimane tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc; la Mercedes, invece, proverà già questa settimana a portare a casa il titolo di campione del mondo Costruttori.

Il weekend giapponese, però, è stato fortemente influenzato dal passaggio del tifone Hagibis sul paese asiatico. Al punto che la FIA è stata costretta a rinviare le qualifiche a oggi stesso, quando in Italia erano le 3 di notte. Poche ore prima della gara, che si correrà invece alle ore 07:10 (ora italiana). Ma non si escludono, causa maltempo, ulteriori modifiche agli orari di questo pazzo weekend di Formula 1.

IL CALENDARIO DEI GP DELLA FORMULA 1

Ma dove vedere il Gp di Giappone 2019 in tv? E in live streaming? E in chiaro? Quali sono gli orari di prove e gara? Ecco tutti i dettagli.

Gp Giappone 2019 streaming e diretta tv: dove vederlo

Come sempre la Formula 1 è una grande esclusiva dei canali Sky. La diciassettesima tappa del Mondiale 2019 è visibile in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), e in differita in chiaro (gratis) per tutti su Tv8. La gara, con partenza dalle 7,10 di domenica 13 ottobre 2019, è visibile anche sul canale Sky Sport Uno, canale 201. Le qualifiche saranno visibili sugli stessi canali a partire dalle 3 di notte.

La telecronaca è affidata come sempre a Carlo Vanzini, con Marc Genè al commento tecnico. Dal paddock Federica Masolin accompagnata da Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi. L’analisi tecnica, con lo Sky Sport Tech, è affidata a Matteo Bobbi. Inoltre gli abbonati a Sky Q dotati di una tv compatibile possono seguire il Gp di Giappone 2019 con la qualità del 4K HDR.

Non solo. Chi non è abbonato a Sky può seguire il Gran Premio anche in differita in chiaro su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. Appuntamento per il Gran Premio di Singapore (Marina Bay) in differita domenica 13 ottobre alle ore 14 (le qualifiche, invece, saranno visibili a partire dalle 10).

Gp Giappone 2019 streaming: orari tv (Sky e Tv8)

Come anticipato, dunque, il Gp di Suzuka 2019 va in onda in diretta su Sky e in differita su Tv8. Questo il dettaglio degli orari tv:

Venerdì 11 ottobre 2019

Prove libere 1: 3:00 – 04:40

Prove libere 2: 7:00 – 08:30

Domenica 13 ottobre 2019

Qualifiche: 03:00

Gara: 07:10

ORARI DIFFERITE SU TV8

Domenica 13 ottobre 2019

Qualifiche: 10:00

Gara: 14:00

GP Giappone 2019 streaming live: Sky Go

Gli appassionati di motori hanno la possibilità di seguire il Gran Premio del Giappone 2019 anche in live streaming, su Sky Sport F1 HD che come di consueto dà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio di streaming Sky Go. Per utilizzarlo gli utenti della piattaforma satellitare devono scaricare l’app Sky Go.

Il servizio di streaming consente di vedere le trasmissioni in ogni luogo sul proprio Pc o Mac, ma anche su smartphone o tablet. I sistemi operativi compatibili per Pc sono Windows 7 o superiori e per un dispositivo apple invece MAC OSX 10.9 o superiori.