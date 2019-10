Formula 1, il risultato del Gp del Giappone di oggi | Chi ha vinto

GP BELGIO RISULTATO – È passato oltre un mese dall’ultimo gran premio di Formula 1 in Belgio. Oggi, domenica 13 ottobre 2019, il campionato di automobilismo è finalmente giunto alla tappa giapponese con il Gp del Giappone, diciassettesima appuntamento della stagione.

Grande attesa per il risultato della gara di oggi, che si correva sul circuito di Suzuka: un tracciato di 5800 metri, per il quale erano previsti 53 giri. Il percorso si snoda su 18 curve alternando tratti di alta velocità a tratti più guidati e difficili, con diversi dislivelli altimetrici.

A vincerlo è stato Valtteri Bottas, su Mercedes.

Dove vedere il Gp Giappone in tv e streaming

La gara, trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, è iniziata alle ore 07.10

Chi ha vinto dunque il Gp del Giappone?

Il risultato vede Valtteri Bottas trionfare in pole position al moto Gp del Giappone: il finlandese precede Sebastian Vettel su Ferrari, che era partito dalla pole, e il compagno di squadra Lewis Hamilton, che si piazza terzo. Leclerc si aggiudica solo il sesto posto.

La Mercedes conquista così il sesto campionato mondiale costruttori consecutivo.

Potrebbero interessarti Mercedes campione del mondo Costruttori di Formula 1: decisivo il GP del Giappone GP Giappone 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere la gara di Formula 1 Formula 1, in Russia vince Hamilton. Che sfortuna per la Ferrari

Con questo risultato la Mercedes arriva al suo sesto titolo Costruttori, vinti tutti consecutivamente: un dominio totale, se si pensa che – eccetto per il “biennio d’oro” 1954-1955, durante il quale però si assegnava solo il mondiale Piloti – il ritorno della scuderia in Formula 1 è datato 2010. Nelle ultime sei stagioni, dunque, la scuderia diretta da Toto Wolff ha avuto il doppio merito di sbaragliare la Red Bull dal trono della Formula 1 e di tenere poi lontana dal titolo anche la Ferrari.

Risultato Gp Formula 1 Giappone: la classifica completa

V.Bottas (Mercedes) S. Vetterl (Ferrari) L. Hamilton (Mercedes) Al.Albon (Red Bull) C. Sainz Jr (McLaren) C. Leclerc (Ferrari) D.Ricciard (Renault) P. Gasly (Toro Rosso)

Il primo della classifica provvisoria era Lewis Hamilton con 322 punti. Il finlandese suo compagno di squadra Valtteri Bottas era secondo con 249 punti. Terzo il ferrarista Charles Leclerc che nonostante le ultime due sconfitte sembrava essere in grandissima forma, ma il Giappone non lo ha visto arrivare sul podio, nonostante avesse dimostrato di poter competere, in Belgio, con il campione del mondo Lewis Hamilton e la sua Mercedes.

Mercedes campione del mondo Costruttori di Formula 1: decisivo il GP del Giappone