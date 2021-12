Formula 1, finale clamoroso ad Abu Dhabi: Verstappen vince il suo primo mondiale all’ultimo giro

Max Verstappen oggi ha vinto il il suo primo titolo mondiale di Formula 1 dopo un clamoroso sorpasso di Lewis Hamilton all’ultimo giro del gran premio di Abu Dhabi. Il sette volte campione del mondo è stato superato dal giovane pilota Red Bull dopo l’ingresso della safety car a poche curve dal traguardo, con il britannico della Mercedes ampiamente in testa. La gara è ripresa a un giro dalla fine, quando Verstappen è partito all’assalto del rivale dopo scommesso su un pit stop, montando gomme morbide. Prima della ripresa, la Mercedes ha deciso di non chiedere a Hamilton di fermarsi per il pit stop nel timore che Verstappen ne approfittasse per superarlo.

A costringere la safety car a entrare in pista era stato l’incidente del canadese Nicholas Latifi, che aveva sbattuto la sua Williams a 5 giri dalla fine.

I piloti erano arrivati all’ultimo gran premio a pari punti, al termine di una delle stagioni più appassionanti nella storia della Formula 1. Alle spalle di Verstappen e Hamilton nella classifica mondiale finale, è arrivato l’altro pilota Mercedes, Valtteri Bottas, mentre le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno terminato la stagione rispettivamente al 5° e al 7° posto. Il compagno di Verstappen in Red Bull, Sergio Perez, si è classificato invece al 4° posto.

Nel gran premio di oggi Carlos Sainz di Ferrari è arrivato terzo, precedendo Vallteri Bottas su Mercedes, mentre Leclerc è arrivato decimo.