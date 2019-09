Oroscopo Paolo Fox oggi | 6 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato il guru degli astrologi. Il suo oroscopo è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri ma non solo.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 6 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Oggi i Leone dovrebbero avere una buona giornata, preludio di un ottimo weekend. In questi tre giorni i nati sotto questo segno saranno molto ben visti da Venere, dalla Luna e da Giove. In vista quindi delle emozioni positive, delle occasioni da sfruttare. Ma attenzione, cari Leone: starà a voi andarvi a prendere ciò che di buono vi attende. Ottime notizie anche per quanto riguarda l’amore, forse meglio di quanto possiate immaginare. C’è qualcuno che vi reputa irresistibili, nonostante voi siate spesso severi con voi stessi.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI FOX DAL 2 ALL’8 SETTEMBRE 2019

VERGINE

Cari Vergine, il consiglio dell’astrologo più famoso d’Italia per la giornata di oggi, 6 settembre, è di starsene buoni e calmi, evitando problemi e – sopratutto – stress. Quella di oggi si prospetta infatti come una giornata in calo, un po’ sottotono, ma si tratta solo di una fase passeggera. Tenete duro, a breve il vento cambierà. Eccome se cambierà. Nel frattempo, non pensate troppo al lavoro ma cercate dei momenti di svago, magari dedicandovi ai vostri hobby preferiti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

BILANCIA

I nati sotto il segno della Bilancia – secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox – durante la giornata potrebbero avere delle indecisioni in ambito lavorativo. Molti di voi forse si sono stancati di un certo ambiente oppure ci sono delle cose che non vi convincono o non vi piacciono più come prima. Anche se cercate sempre l’equilibrio con chi vi circonda, è arrivato il momento di prendere delle decisioni. Coraggio!

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

SCORPIONE

Gli Scorpione per la giornata di oggi hanno un bell’oroscopo per quanto riguarda l’amore, che in questo fine settimana potrebbe rivelare delle belle sorprese. Ci sono emozioni positive in vista. Anche sul lavoro va meglio rispetto ai mesi scorsi, molti Scorpione si sentiranno più forti, anche se ci sarà da affrontare un cambiamento. Un grosso cambiamento. Fatevi trovare pronti, perché sarà uno di quei treni che passano solo una volta nella vita.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

LE PREVISIONI DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 6 settembre

Il segno fortunato di oggi 5 settembre 2019 è sicuramente quello del Leone. Il 2019 è il vostro anno e lo state dimostrando giorno dopo giorno. Certo, ogni tanto c’è un intoppo, ma tutto passa rapidamente. Oggi spazio all’amore!