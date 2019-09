Oroscopo Paolo Fox oggi | 5 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni tv come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 5 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, giornata con alti e bassi per il vostro segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Potete comunque godere dell’appoggio della Luna nel segno, ma al tempo stesso siete particolarmente nervosi per via di alcuni problemi in ambito lavorativo che non si sono ancora risolti.

Fate attenzione per fari sì che questo stress non si riversi sulla coppia e sul partner, per non aumentare la confusione.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’inizio della settimana è stato oggettivamente pesante per il vostro segno. Adesso finalmente inizia una fase di recupero che culminerà in un weekend davvero prospero e fortunato. Al top in particolare i sentimenti.

Se la storia che vivete non vi soddisfa, approfittatene per recuperare un rapporto oppure decidere se è il caso di troncare e voltare pagina.

ACQUARIO

Cari Acquario, questo 5 settembre 2019 è per il vostro segno decisamente una bella giornata, in cui potrete recuperare sotto molti punti di vista dopo un inizio davvero complicato. Avete affrontato giorni difficili, ma per fortuna il peggio è passato.

Le stelle sono dalla vostra parte sotto molti punti di vista, in particolare per quanto riguarda nuovi incontri e relazioni. Insomma, date spazio ai sentimenti.

PESCI

Cari Pesci, giornata decisamente sottotono per il vostro segno, in cui potrebbero esserci secondo l’oroscopo di Paolo Fox varie questioni ancora da risolvere. Come fare? Non reagite ad eventuali provocazioni, che vi farebbero soltanto perdere la pazienza.

Mantenete la calma, dunque, in questi giorni, e contate a dieci prima di aprir bocca. Facilmente infatti potreste trovare qualcuno disposto a mettervi il bastone fra le ruote. Curate anche il vostro fisico e fate un po’ di sport.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 5 settembre

Tra i segni fortunati di oggi sicuramente l’Acquario: recuperate dopo un periodo difficile, e i prossimi giorni saranno per voi davvero indimenticabili. Se siete single, può essere il momento per trovare l’anima gemella.