Chiara Ferragni e Fedez a Venezia: il dettaglio nel look che non sfugge ai follower

Chiara Ferragni a Venezia, il particolare nell’outfit notato dai fan

Chiara Ferragni e Fedez sono arrivati a Venezia al festival del cinema dove verrà presentato Chiara Ferragni – Unposted, il documentario basato sulla vita della celebre fashion blogger.

Il rapper e la celebre imprenditrice digitale sono appena rientrati da un romantico weekend a Portofino, dove hanno celebrato il loro anniversario di nozze. L’arrivo della coppia all’imbarcadero dell’Hotel Excelsior ha attirato l’attenzione di fotografi più di quanto non siano riusciti a fare altri personaggi importanti del mondo del cinema.

La curiosità sui look di Chiara Ferragni è sempre tanta, soprattutto su un evento così importante. Fuori dal red carpet, Chiara Ferragni ha scelto di indossare un total look firmato Dior. La maglietta a tema, come quella tipica dei gondolieri a righe, con la scritta ‘J’Adior Venezia’ e un pantaloncino di pelle nera con un décolleté dal tacco basso.

Fedez ha scelto invece un outfit più classico: camicia bianca, pantalone nero e sneakers Nike Travis.

Ma anche questa volta c’è un dettaglio che non passa inosservato ai fan. In tanti hanno notato un particolare proprio nella scelta dei loro abiti.

Nei commenti i fan hanno commentato la scelta del paio di décolleté con tacco basso di Chiara. Scelta, a detta di alcuni di loro, fatta dalla fashion blogger per non fare sfigurare il marito Fedez che è più basso.

