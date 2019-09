Oroscopo Paolo Fox, i segni fortunati in amore a settembre 2019 | Previsioni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI AMORE SETTEMBRE 2019 – L’estate è ormai vivo e come sempre si tratta di un’occasione per regalarsi nuove esperienze ed emozioni, specie in amore. Ma cosa prevede l’oroscopo per il mese di settembre 2019? Nessuno meglio di Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, può darci una risposta.

Quali sono i segni più fortunati in amore a settembre 2019? D’altronde l’estate è il periodo dell’anno più propizio per avviare una nuova relazione, o consolidare una storia in crisi.

Ogni anno Paolo Fox realizza i suoi grafici in cui analizza l’andamento per tutti i segni nel corso dei vari mesi. Tre i parametri presi in considerazione: amore, lavoro e fortuna.

Ecco allora i segni più fortunati a settembre 2019 in amore.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, tra i segni più fortunati dal punto sentimentale troviamo la Vergine: l’amore sarà l’unico punto davvero fermo della vostra vita in un mese in cui vivrete dei cambiamenti importanti che non mancheranno di destabilizzarvi un bel po’.

Al top in amore a settembre anche il Toro: avete finalmente capito che tipo di persona può starvi accanto dopo aver collezionato una serie di insuccessi e delusioni e volete andare a scovarla per il mondo.

Un mese indimenticabile dal punto di vista sentimentale anche per quanto riguarda il Leone: anche se vi eravate promessi di stare un po’ da soli, liberi da impegni e responsabilità, un incontro che non avevate programmato sconvolgerà i vostri piani e vi getterà nel fuoco della passione.

L’oroscopo di Paolo Fox di settembre 2019 prevede un settembre troppo quieto in amore invece per l’Ariete: è assolutamente necessario riaccendere la passione ed evitare discussioni inutili per non approfondire le crepe del vostro rapporto di coppia.

Per quanto riguarda la situazione amorosa dei Gemelli, è necessario sedersi a tavolino e risolvere alcune questioni con il partner senza trascinarle fino a Natale, mentre la Bilancia avrà finalmente più grinta ed energia per rinnovare la potenza del sentimento che la lega al proprio compagno/a.

Il Capricorno vivrà un mese stupendo per l’amore: in programma stabilizzazioni sentimentali e anche figli.

Stabile il rapporto di coppia dello Scorpione, tanto che potrà concentrarsi su altri aspetti della sua vita avendo garantiti affetto e appoggio. Infine Sagittario, Acquario e Pesci: i primo dovrà attendere la seconda metà di settembre per avere novità sul fronte amoroso, il secondo direttamente la fine del mese mentre il terzo dovrà fare i conti col fatto che il rapporto sta cadendo sotto i colpi di un atteggiamento molto più polemico nei confronti del partner.

