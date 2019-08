Consultazioni Quirinale: le ultime news sulla crisi di governo

Proseguono anche oggi le Consultazioni, iniziate ieri, 27 agosto, al Quirinale. Il capo dello Stato ha incontrato nella giornata di ieri la presidente del Senato Elisabetta Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico e poi le delegazioni dei due Gruppi Misti di Camera e Senato.

Oggi sono attesi tutti i partiti maggiori (il calendario completo). Pd e M5s stanno ancora trattando per trovare un’intesa su un governo giallorosso.(Qui le notizie sulla crisi di governo della giornata del 27 agosto). Dal Quirinale fanno sapere, che il Capo dello Stato affiderà l’incarico non oltre giovedì, 29 agosto.

L’orientamento di Mattarella sembra in questo senso già abbastanza chiaro: il capo dello Stato vuole dare un incarico pieno, non un mandato esplorativo. L’incarico al momento può essere affidato solo a Giuseppe Conte, se PD e M5s troveranno un accordo completo (incluso il tema del ruolo di Di Maio nel nuovo governo).

Altrimenti, il presidente della Repubblica opterà per il ritorno al voto. Se l’ipotesi Conte dovesse fallire, non ci sarà quindi spazio per incarichi esplorativi ad altre figure. Il tempo è scaduto e Mattarella l’ha fatto capire chiaramente: o c’è un accordo pieno per un mandato pieno, o si torna alle urne.

Consultazioni: la diretta LIVE

Consultazioni al Quirinale: gli incontri del 27 agosto

Il gruppo Misto del Senato si è fermato a rilasciare delle dichiarazioni alla stampa al termine delle Consultazioni con il presidente della Repubblica Mattarella: “A noi interessa il perimetro programmatico e non certamente il risiko dei nomi. Occorre chiarezza sui programmi, ma il nostro appoggio ci sarà”, ha chiarito Loredana De Petris. Poi ha parlato Emma Bonino: “Non diamo il sostegno a un governo a scatola chiusa. Vogliamo sapere cosa ha intenzione di fare questo governo sull’Ue, sulla sicurezza, sui diritti, sulla giustizia. Niente sappiamo di tutto ciò”.

Anche il Gruppo Misto della Camera ha fatto alcune dichiarazioni alla stampa al termine delle Consultazioni con Mattarella. Il capogruppo ha spiegato che “essendo composto da forze differenti, valuterà caso per caso”. Tutti concordi attualmente sul fatto di voler aspettare quale sarà la proposta da votare e quali i nomi della squadra di governo.