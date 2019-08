Oroscopo di oggi 25 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 25 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, domenica 25 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi domenica 25 agosto 2019

Amici dell’Ariete, anche in questa domenica la vostra giornata sarà abbastanza tranquilla e potrete rilassarvi senza pensare alle solite preoccupazioni della routine quotidiana. Approfittatene per concedervi qualche lusso o per fare qualcosa che di solito non riuscite a fare per mancanza di tempo. Buone notizie anche in campo economico.

Siete molto arrabbiati con il partner in questa domenica, cari Toro, al punto che non volete sapere nulla di lui. Non ci saranno scuse che tengano: siete nervosi e convinti di non meritare l’affronto che vi ha fatto. Sebbene abbiate piena ragione, le stelle vi invitano a ragionare un po’ e a perdonare. Provateci.

Oroscopo di oggi 25 agosto 2019 | Gemelli

Per i Gemelli continua il weekend all’insegna dell’amore, soprattutto per coloro che sono in coppia da più tempo e hanno un affiatamento arrivato ormai alle stelle. Cercate di fare qualcosa di originale e soprattutto di stare lontani dalle scocciature. Per le preoccupazioni e per il lavoro ci sarà tempo da domani.

Amici del Cancro, in questa domenica 25 agosto 2019 cercherete di farvi perdonare dal partner. Vi siete resi conto che ultimamente avete tirato troppo la corda e messo eccessivamente alla prova la sua pazienza. Adesso, però, avete paura che sia troppo tardi. Cercate di fare il possibile, ma occhio a non strafare: potreste solo peggiorare le cose.

Molti di voi, in questa domenica, non devono lavorare e quindi si alzano con il sorriso sulle labbra e tanta voglia di fare. Organizzate qualcosa di particolare, magari con gli amici o la famiglia, ma non stancatevi troppo. Quella che è in arrivo sarà una settimana davvero faticosa, ma anche ricca di soddisfazioni.

Oroscopo di oggi 25 agosto 2019 | Vergine

In questa domenica voi della Vergine vi dedicherete anima e corpo alla persona amata. Finalmente infatti riuscirete a passare un po’ di tempo da soli insieme, dopo un periodo nel quale sembrava che fosse impossibile vedersi senza avere addosso occhi indiscreti. Buone notizie in arrivo anche da alcuni familiari.

Amici della Bilancia, oggi siete felici perché finalmente vedete risollevarsi la vostra precaria situazione economica. Un regalo inaspettato o una gratificazione sul lavoro vi daranno un po’ di respiro, ma non cadete nel vostro solito errore. Evitate di sperperare tutto in poco tempo.

Alcuni di voi dello Scorpione saranno presi dal lavoro, nonostante sia domenica, e non avranno molto tempo da dedicare ad amici e partner. Altri, invece, approfitteranno del giorno libero per organizzare una gita o una giornata al mare. L’unico consiglio delle stelle, in questa giornata, è di non pensare a quell’avvenimento che vi ha resi tristi per tutta la scorsa settimana.

Oroscopo di oggi 25 agosto 2019 | Sagittario

Molti di voi del Sagittario avranno tutta questa domenica da passare da soli. No, non è una sorta di punizione divina, ma un momento di meritato riposo nel quale staccherete da tutto: dalla famiglia al lavoro, passando per il partner, se lo avete. A sera tornerete alla vostra solita vita con rinnovato entusiasmo e con tante energie.

Amici del Capricorno, la domenica è stata inventata per divertirsi. E allora osate, passate del tempo con gli amici o con una persona per voi speciale, dichiarate il vostro amore a chi vi sembra irraggiungibile. In questo giorno, per voi, nulla è possibile. Vivete questa giornata senza pensieri negativi.

Quanta passione, amici dell’Acquario. Il partner, oggi, non ha alcuna speranza con voi: dovrà sottostare a tutti i vostri desideri, anche a quelli più morbosi. In fondo, è solo un modo come un altro per dimostrarsi quanto ci si vuol bene. Altissima l’intesa sotto le lenzuola, mentre se siete single avrete qualche problemino con una persona che vi fa battere il cuore.

Occhio ai vostri risparmi, amici dei Pesci. Ultimamente avete speso una fortuna per qualcosa che non era poi così necessario. Siete pentiti, ma tornare indietro ormai è impossibile. Da oggi cercate di controllarvi un po’ di più, e passate del tempo con la vostra famiglia, che non ha vostre notizie da un po’.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.