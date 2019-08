Tredici 3, arriva la nuova stagione su Netflix: tutto quello che sappiamo, dalla trama al cast | Dov’eravamo rimasti

Agosto è arrivato così come la terza stagione di Tredici – 13 Reasons Why, la serie televisiva di Netflix che ha fatto discutere per le tematiche forti affrontate (e il modo che è stato scelto per farlo).

Finalmente, il 23 agosto 2019 è arrivata la terza stagione che permetterà di far luce su un altro mistero. La prima stagione ha raccontato le 13 motivazioni che hanno spinto Hanna Backer a togliersi la vita, ponendo le basi per trasformare questa serie televisiva in un case study per il presunto incitamento al suicidio tra i più giovani: moltissimi sono stati i genitori ed educatori che si sono schierati contro il modello sbagliato promosso dalla serie televisiva, cosa che ha poi portato Netflix a cambiare direzione.

Così, a due anni di distanza, il colossal dello streaming per ovviare alle polemiche ha persino modificato la scena della prima stagione in cui Hannah si toglie la vita.

Tredici 3 | Di cosa parla la nuova stagione, la trama

Il ritorno di Tredici parte da un nuovo caso di cronaca nera. La Liberty High è dentro il mirino della polizia, a causa della morte di Bryce Walker. La partita di football di inizio anno pone le basi per lo sviluppo della trama: dopo quell’evento, tutti i personaggi hanno qualcosa da nascondere.

La morte di Bryce coinvolge tutta la città, così come i segreti che si celano dietro tale omicidio. Diversi sono i sospettati, ma chi tra loro è stato veramente in grado di uccidere il compagno di scuola? A lavorare al caso è il detective Sandall, che vuole scoprire la verità a ogni costo, ma riuscirà a trovare il colpevole dentro questa rete di fitte bugie?

Otto mesi dopo aver impedito a Tyler di compiere un atto estremo durante il ballo di primavera, i protagonisti di Tredici – Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin e Zach – cercano di proteggere il suo segreto a ogni costo aiutandolo contemporaneamente a riprendersi dalla vicenda.

In seguito alla partita di football sopracitata, un giocatore scompare e Clay si ritrova tra gli indagati della polizia.

Tredici 3 | Il cast su Netflix

Chi vedremo nella terza stagione di Tredici? Dylan Minnette (Clay Jensen), Brandon Flynn (Justin Foley), Justin Prentice (Bryce Walker), Alisha Boe (Jessica Davis), Christian Navarro (Tony Padilla), Miles Heizer (Alex Standall), Kevin Druid (Tyler Down), Ross Butler (Zach Dempsey), Timothy Granaderos (Montgomery de la Cruz), Anne Winters (Chloe), Steven Weber (Preside Bowen), Brenda Strong (Mrs. Walker), Amy Hargreaves (Mrs. Jensen) e e la new entry Grace Saif (Ani).

L’attore che interpreta Clay ha dichiarato: “Alcune delle ultime sceneggiature della terza stagione sono tra le migliori di tutta la serie. Non aggiungo altro”.

La terza stagione di Tredici – 13 Reasons Why è disponibile su Netflix da venerdì 23 agosto 2019.