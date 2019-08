Ignazio e Cecilia Rodriguez, l’amica Nicole Mazzocato rivela com’è (realmente) la coppia nel privato

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Nicole Mazzocato: “Ecco com’è realmente la coppia nel privato”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme appaiono sempre felici e complici. Il loro amore è nato al Grande Fratello Vip 2, e una volta usciti dalla “casa” non si sono mai lasciati. Sono tra le coppie più amate nel mondo dello spettacolo.

Ma sono davvero belli e sereni come mostrano nelle foto Instagram? Nel privato come sono realmente? La risposta a questa curiosità la offre l’amica di Cecilia e Ignazio, Nicole Mazzocato. L’influencer e modella, diventata famosa per aver partecipato a Uomini e Donne, ha svelato come sono nella realtà i due innamorati.

La modella argentina ha incontrato Nicole Mazzocato in passato, mentre Ignazio Moser l’ha conosciuta solo di recente. La bella influencer ha raccontato dei retroscena sulla coppia svelando alcuni aneddoti.

Com’è la coppia nel privato?

Nicole Mazzocato ha rivelato: “Cecilia la conoscevo già, ma ho capito perché si è innamorata di Ignazio”.

In una serie di stories Instagram, rispondendo alle domande dei follower, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato: “Sono di una bellezza disarmante assieme!”.

E ha aggiunto: “A parte che al mio fianco sembravano dei giganti! Ma la bellezza sta nella semplicità, nell’essere umili e alla mano”.

Insomma, sembra proprio che i due siano felici anche nella vita reale.

