Oroscopo Branko 22 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 22 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 22 agosto 2019.

Questa sarà una giornata positiva per chi vuole mettere in cantiere qualche nuovo progetto, non aspettatevi però sollecitazioni, sorprendete i datori di lavori con un pizzico d’intraprendenza, anche la sfera privata sarà arricchita da qualche slancio di passione, le donne dell’Ariete potranno contare su un forte fascino. Il Sole si allontana dalla frivolezza per arrancare verso la sfera del lavoro, sono previsti scontri.

Toro Da oggi le stelle spingono verso le attività professionali a contatto diretto con il pubblico. Il vostro successo deriverà dalle iniziative che avvierete con gli altri, in genere siete abituati ad essere lupi solitari e a ravvivare per contro vostro l’ambizione, ma non si può fare sempre tutto da soli. Venere si prepara a una nuova stagione dell’amore. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 19 al 25 agosto 2019

Oroscopo Branko 22 agosto 2019 | Gemelli

Eccesso di stress in questa giornata secondo Branko, la debolezza è dovuta al passaggio di Venere in Vegine dove l’unione con Marte provoca qualche questione in famiglia che si protrarrà nel corso della settimana. Quest’oggi concentratevi sugli affari.

Tempesta in arrivo per voi, cari Cancro, ma potrete contare sull'appoggio dei vostri cari per combattere questa battaglia. Quelli nati sotto il vostro segno preferiscono evitare le collaborazioni e giocare per conto proprio, come la Luna volete splendere da soli ed essere ammirati. Corteggiamento spietato in amore, al lavoro un po' meno.

Il potenziale creativo è il vostro punto di forza, amate mostrare la vostra calda personalità e aiutare il prossimo, ma questa generosità d'animo non dovrebbe essere concessa con tanta facilità, non esagerate con la fiducia. Inizia una fase in cui dovrete lottare per le nuove imprese professionali, parte la lotta per il successo. Oroscopo Branko 22 agosto 2019 | Vergine L'attesa sarà premiata cari Vergine, quest'oggi le vostre battaglie professionali conosceranno finalmente l'esito. Venere risplende e Marte colora la vostra passione o comunque ne rinnova una vecchia che credevate ormai spenta. Da domani parte la vostra stagione di compleanno e sono favoriti i nuovi amori. Bilancia Venere dal 14 settembre vi aspetta febbricitante, fino ad allora prende le distanze ma non è negativa in Vergine, anzi vi stimola il campo professionale e della salute. Alleggerite la vita da qualche impegno di troppo, con Saturno fermo da mesi in Capricorno conviene non sottovalutare problemi fisici. Scorpione

La vostra vita da romanzo quest’oggi assorbe anche le influenze negative, ma siete muniti di ottima autodifesa, niente sembra impressionarvi né tantomeno scalfire la vostra corazza. Da domani, quando il Sole uscirà dal Leone ed entrerà nella Vergine, prenderete possesso di un amore che vale quello che costa.

Oroscopo Branko 22 agosto 2019 | Sagittario La Luna in Toro transita nel campo del lavoro e stimola le questioni pratiche. Orientatevi verso qualcosa che siete in grado di gestire per conto vostro senza il supporto degli altri, in particolare evitate di coinvolgere la famiglia nelle vostre decisioni professionali. Capricorno Questo sarà un mese promettente per il Capricorno, l'amore bussa di nuovo alla vostra porta così come ci saranno occasioni favorevoli anche per la vostra professione. Saturno prepara un terreno fertile, dovete soltanto partire all'attacco. Giù i nemici, su l'amore. Acquario La Luna in Toro è inaffidabile, ma per fortuna il lavoro è in piena attività e non ne risentirà. Marte e Venere in Vergine vi aiutano a essere più parsimoniosi, tenete d'occhio meticolosamente le spese, non perché siete tirchi ma perché sapete investire i vostri guadagni. Pesci

Le crisi estive sono un classico nel mese della Vergine, quest’anno la confusione nelle collaborazioni aumenta a causa di Venere e Marte in opposizione. Non preoccupatevi troppo, troverete il modo di far funzionare le cose. Dal 14 settembre tutto andrà meglio.