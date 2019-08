Consultazioni Quirinale: Berlusconi guida la delegazione di Forza Italia da Mattarella

La mattina di consultazioni (segui qui la diretta live) del Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si chiude con la delegazione di Forza Italia, guidata dal presidente degli azzurri Silvio Berlusconi, accompagnato dalle due capigruppo Annamaria Bernini (Senato) e Mariastella Gelmini (Camera).

> SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI <

(Se non visualizzi gli aggiornamenti continua a cliccare)

Consultazioni Quirinale: la posizione di Forza Italia

Di seguito tutte le ultime news in diretta sulla consultazione al Quirinale tra la delegazione di Forza Italia e il presidente Mattarella.

– L’arrivo al Quirinale della delegazione di Forza Italia è previsto per le ore 12.00

Consultazioni al Quirinale: Forza Italia in bilico tra Salvini e un governo di legislatura

Forza Italia dovrà chiarire, parlando con il presidente della Repubblica, la sua posizione. Dopo un avvicinamento con il leader della Lega, Matteo Salvini, all’indomani della frattura tra Lega e Movimento 5 stelle, il partito di Silvio Berlusconi sembra piuttosto orientato a far parte di una maggioranza responsabile che sostenga un governo di legislatura. Ieri, 21 agosto, Berlusconi ha riunito a Palazzo Grazioni lo stato maggiore del partito per decidere come muoversi in questa delicata crisi di governo.

Salvini ha già lanciato il suo monito: “Chi va al governo con il Pd non va al governo con la Lega”.

Le ultime news sulla crisi di governo

Consultazioni al Quirinale: il calendario

Di seguito il calendario delle consultazioni di oggi. Ecco l’ordine di svolgimento degli incontri di Mattarella.

ore 10.00: gruppo parlamentare Fratelli d’Italia del Senato e della Camera

ore 11.00: gruppo parlamentare Partito democratico del Senato e della Camera

ore 12.00: gruppo parlamentare Forza Italia-Berlusconi presidente del Senato e della Camera

ore 16.00: gruppo parlamentare Lega-Salvini premier del Senato e della Camera

ore 17.00: gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle del Senato e della Camera