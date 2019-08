Stefano Bettarini rivela: “Io seguito da un detective per la gelosia della mia fidanzata Nicoletta Larini”

Stefano Bettarini, la fidanzata Nicoletta Larini ha ingaggiato un detective per pedinarlo

Stefano Bettarini, 47 anni, e Nicoletta Larini, 25, stanno insieme da più di due anni. Li abbiamo visti insieme a Temptation Island Vip, il reality noto per i tradimenti. La coppia ha resistito, ma la grande gelosia di lei non si è placata anche dopo le prove di fedeltà messe a punto dal programma di Canale 5.

L’ex marito di Simona Ventura ha infatti raccontato al settimanale Chi della grande gelosia di Nicoletta Larini. La giovane fidanzata lo avrebbe fatto seguire da un detective: “Stiamo insieme 24 ore su 24 ma Nicoletta ha comunque provato a farmi seguire da un detective, quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per curare gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo”.

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha aggiunto: “La gelosia di Nicoletta è aumentata, ma il detective non ha scoperto nulla… Va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c’è poco da indagare”.

Bettarini nell’intervista parla anche dell’intenzione di avere figli e del matrimonio: “Figli e nozze sono un capitolo chiuso. Ho già due figlioli che amo (Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio con Simona Ventura, ndr) e anche per le nozze ho già dato”.

L’ex calciatore ha rivelato anche qualche indiscrezione sul suo futuro professionale: “Mi divertono molto i reality, ma adesso mi piacerebbe tornare a parlare di ciò che conosco, di ciò che mi piace. Sono cresciuto a pane e calcio. Qualcosa nell’aria c’è. Incrocio le dita”.

