Funerali Diabolik diretta live: l’addio a Fabrizio Piscitelli, ultrà Lazio

Dopo un lungo tira e molla tra la questura e la famiglia, oggi – mercoledì 21 agosto 2019 – è il giorno dei funerali di Diabolik, al secolo Fabrizio Piscitelli, l’ultrà della Lazio ucciso con un colpo di pistola alla nuca al Parco degli Acquedotti, a Roma, lo scorso 7 agosto, da un killer travestito da runner: TPI seguirà in diretta la funzione.

Fin dopo la morte di Piscitelli, la famiglia ha spinto per garantire a Diabolik “un funerale degno”, opponendosi alla decisione della questura di vietare i funerali in forma pubblica per “motivi di ordine e sicurezza”. Una prima funzione, in forma privata, era stata organizzata per il 13 agosto. Ma i familiari hanno disertato la cerimonia, non concedendo l’autorizzazione per il trasporto della salma dal policlinico Tor Vergata al luogo del funerale.

Alla fine, l’ultimo omaggio a Piscitelli è stato organizzato per la giornata di oggi, a partire dalle ore 15 al Santuario del Divino Amore sull’Ardeatina. TPI segue l’evento LIVE.

Ad attendere il feretro dell’ex capo degli Irriducibili c’era anche uno striscione con scritto “È uno che per come lo conosco io andrebbe solo e a piedi al funerale suo”

Alle 15 è iniziata la funzione all’interno del Santuario del Divino Amore di Roma

Esposta anche una grande bandiera nera, con la scritta rossa Diablo e il disegno degli occhi di Diabolik. I tifosi del gruppo Irriducibili indossano anche una maglietta decorata alla stessa maniera

Sono circa 500 i tifosi accorsi per dare l’ultimo saluto a Diabolik. Oltre agli applausi, qualcuno ha sollevato il braccio in un saluto romano

Alle 15 inizia la messa all’interno della Chiesa, dove potranno entrare – lo ricordiamo – solo 100 persone invitate dalla famiglia dell’ultrà ucciso

La bara dentro la quale riposa Piscitelli è stata personalizzata: nera, con la scritta “Irriducibili” e il volto di Diabolik, il celebre personaggio dei fumetti ideato da Angela e Luciana Giussani

Poco dopo le 14 il feretro di Fabrizio Piscitelli è arrivato al santuario del Divino Amore. Una nutrita schiera di tifosi e ultras della Lazio hanno accolto la bara con applausi e cori

Sono più di 300 i poliziotti e i carabinieri impiegati per garantire la sicurezza nella zona del Santuario del Divino Amore

Al funerale è prevista anche una nutrita rappresentanza degli Irriducibili, il gruppo ultrà della Curva Nord di cui Piscitelli è stato a lungo leader. Il gruppo ha fatto sapere di avere intenzione di tenere un comportamento “di educazione esemplare” proprio per non “cadere in squallide provocazioni, tese da sciacalli e occhi indiscreti”

I maggiori controlli riguardano tre aree: il policlinico di Tor Vergata, da dove parte la salma; il cimitero di Prima Porta, dove il feretro arriva dopo il funerale; il Santuario del Divino Amore, dove si svolgerà la cerimonia funebre. È previsto un alto dispiegamento di forze, soprattutto nel piazzale antistante il Santuario, dove si concentrano tutti coloro che non possono partecipare al funerale vero e proprio, stampa compresa

Alle esequie – in forma privata – possono partecipare solo 100 persone, selezionate dalla famiglia di Diabolik. Roma è blindata, visto che la questura prevede l’afflusso di un gran numero di tifosi della Lazio

“Mio padre è stato ucciso da uomo libero – ha dichiarato la figlia di Diabolik, Ginevra, qualche giorno fa – ma per giorni non mi è stato permesso di vederlo, mi è stato negato di celebrare un funerale normale e non mi è stata data ancora una spiegazione. La questura continua a non saper dare una spiegazione del perché abbiano deciso di prendere un provvedimento così estremo, applicato solo in particolarissimi casi”

