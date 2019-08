Gossip news: le ultime notizie di oggi 20 agosto 2019

Giulia De Lellis si racconta. La fashion blogger di Ostia, amatissima trai più giovani, esce nelle librerie il prossimo settembre con un libro dal titolo emblematico: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”.

Nel libro l’influencer 23enne racconta la sua storia d’amore con il suo ex storico Andrea Damante e, soprattutto, racconta la fine di quella relazione, dovuta al tradimento di lui. La ragazza si è aperta e ha voluto condividere con i suoi tanti fan quelli che sono stati tra i momenti più difficili e dolorosi della sua vita.

Del libro la fashion blogger ha detto abbastanza negli ultimi tempi, da quando ha annunciato l’uscita del suo prima lavoro, scritto insieme a Stella Pulpo. Ma è su Instagram che la giovane influencer rivela uno stralcio del libro particolarmente doloroso.

In una delle ultime stories postate sui social, Giulia De Lellis scrive: “Tremo. È aprile, ci sono 24 gradi e io tremo. Ho due felpe e due coperte addosso, la primavera fuori e il gelo dentro. Non mangio. Non parlo. Non piango”.

Sotto, l’influencer specifica che si tratta di una frase tratta dal libro, ma fa intendere, ovviamente, che con quelle parole si riferisce al momento in cui ha scoperto che Andrea la tradiva. Oggi, però, Giulia è rinata grazie alla storia con un altro Andrea: si tratta del motociclista Iannone (sì, l’ex di Belen Rodriguez), di cui la fashion blogger si dice innamoratissima.