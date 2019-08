Lo squalo balena sta per mangiare la plastica: a salvarlo è una biologa | VIDEO

Uno squalo balena mangia della plastica, ma lo salva una biologa

Ci troviamo immersi nel blu dell’Oceano e osserviamo uno squalo balena che mangia un pezzo di plastica, ma prima che riesca a ingurgitarlo arriva la mano di una biologa.

Uno squalo balena nuota nelle acque dell’Oceano Pacifico in cerca di cibo. Si avvicina a un pezzo di plastica che galleggia e sta per ingerirlo, quando la mano della biologa marina che lo riprende glielo strappa via prima che lo ingerisca.

È successo alle Hawaii, dove la biologa si era immersa proprio per osservare gli animali. Il video è stato pubblicato sull’account Instagram di Oceanramsey, operatore nelle Hawaii per immersioni subacquee.

Accanto al video si legge: “Solo un altro giorno nell’oceano con questi grandi, meravigliosi, giganti che sono ora tristemente in pericolo”. Nel post si spiega come balene e squali si ritrovino spesso a consumare sacchetti di plastica che galleggiano nel mare.

Poi si legge l’appello: “Gli squali balena si alimentano di plancton insieme a sacchetti di plastica come questo. Non lasciarli estinguere, non magiare pesce pescato con le reti, non sporcare, non usare oggetti di plastica. Ridurre, riutilizzare, riciclare ed essere un consumatore consapevole. Raccogli i detriti ovunque li vedi”.

