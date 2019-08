Waterworld: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, sabato 17 agosto 2019, va in onda in prima serata su Italia 1 Waterworld, film di fantascienza del 1995 per la regia di Kevin Reynolds e interpretato (e coprodotto) da Kevin Costner.

Si tratta di un colossal che al tempo delle riprese necessitò di un budget molto più ampio di quello inizialmente preventivato, il che all’epoca lo rese il film più costoso mai prodotto.

Waterworld film | Trama

Il film è ambientato in un futuristico XXI secolo dove il pianeta è quasi completamente sommerso dalle acque per via di un cataclisma che, causato dall’innalzamento della temperatura, ha portato allo scioglimento dei ghiacciai polari e all’inghiottito di tutti i continenti. La popolazione superstite è dunque ripiombata in una sorta di Medioevo nel quale solo alcune tecnologie della “vecchia” civiltà sono sopravvissute.

Nel water-world, il mondo d’acqua, naviga solitario il mutante Mariner col suo attrezzato trimarano e, una volta raggiunta una città-atollo galleggiante, dove vivono Helen e la piccola Enola, Mariner scoprirà che la bambina ha tatuata sulla schiena la mappa per Dryland. Di che si tratta? Come narra la leggenda, è l’unico lembo di terra asciutta scampata al terribile cataclisma. Assieme alle due Mariner si metterà così alla ricerca di questa terra “superstite”, tallonato dagli Smokers, predoni del mare guidati dallo spietato Diacono, anch’egli in cerca della mitica Dryland.

Cast

Ecco qui di seguito il cast al completo del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Kevin Costner – Mariner

– Mariner Michael Jeter – Gregor

– Gregor Jeanne Tripplehorn – Helen

– Helen Gerard Murphy – Nord

– Nord Dennis Hopper – Deacon

– Deacon Chaim Jeraffi – primo drifter

– primo drifter Kim Coates – secondo drifter

– secondo drifter John Fleck – medico

– medico Zakes Mokae – Priam

– Priam Tina Majorino – Enola

– Enola Jack Kehler – Banker

– Banker R. D. Call – capo della città-atollo

– capo della città-atollo Robert Joy – ragazzo del registro

– ragazzo del registro Jack Black – pilota dell’aereo

– pilota dell’aereo Sab Shimono – governatore della città-atollo

– governatore della città-atollo Rick Aviles – sorvegliante della città-atollo

– sorvegliante della città-atollo Neil Giuntoli – Chuck

Waterworld film | Streaming

Dove vedere Waterworld? Il film va in onda sabato 17 agosto 2019 in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20.

Italia 1 è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, al tasto 506 per la versione HD e al tasto 106 per chi è un abbonato Sky. Chi invece vuole seguire il film in streaming può farlo in diretta su MediasetPlay e anche recuperarlo grazie alla funzione on demand.

Ecco il trailer del film: