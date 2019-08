Oroscopo di oggi 16 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 16 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, venerdì 16 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi venerdì 16 agosto 2019

Si preannuncia un venerdì abbastanza tranquillo per gli Ariete. Molti di voi probabilmente sentiranno un po’ della stanchezza o dell’irrequietezza. Prevista anche una buona armonia familiare e intima serenità. Un consiglio? Cimentatevi in qualche sport (non estremo): potreste trarne grande giovamento sia per il morale sia per il fisico.

Cari Toro, Marte e Mercurio continuano a darvi qualche momento di fastidio e di nervosismo. Se siete ancora liberi da impegni, la stagione estiva vi induce a dedicarvi alle vostre passioni preferite. Nettuno bendisposto vi garantisce una bellezza fisica che vi dovrebbe permettere di fare “facilmente” colpo. In particolare se siete delle ragazze.

Oroscopo di oggi 16 agosto 2019 | Gemelli

Sensibilità, leggerezza, spigliatezza in campo mondano. Questa la giornata che attende i Gemelli. Un effervescente Mercurio, governatore del vostro segno, sempre nell’amico Leone vi mantiene in splendida forma, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade.

Cari Cancro, sta per iniziare un weekend tutto da gustare in particolare per quanto riguarda il settore familiare, magnificato da una giusta armonia tra tutti i componenti. I piaceri della buona tavola e del buon vino possono avervi un poco appesantito negli ultimi tempi. Moderazione…

I nati sotto il segno del Leone godranno di un buon venerdì. Mercurio continua a sorridere e allieta la vita familiare. Il Sole dà un tono vitale eccellente. Godrete di un equilibrio perfetto tra la mente e il corpo, l’ideale per dedicarvi ad hobby e agli altri sport preferiti.

Oroscopo di oggi 16 agosto 2019 | Vergine

Vergine, finalmente la svolta è arrivata ancne se a disturbarvi sono rimasti Luna e Nettuno in Pesci che toccano soltanto i nati nella seconda decade. Durante la giornata di oggi, venerdì 16 agosto 2019, inizierete ad avvertire buoni sentori di armonia prima di tutto nella vita familiare. Non vi esponete a troppe fatiche se siete nati nella prima decade.

Cari Bilancia, Venere non vi fa mancare una base di ottimismo e di complessiva serenità psicologica. A Mercurio dovete invece i libri interessanti che la stagione estiva vi sta regalando.

Giornata abbastanza tranquilla per gli Scorpione anche se ci potrebbe essere qualche piccolo contrattempo in ambito famigliare. Buone notizie specie da un punto di vista delle amicizie e dei nuovi rapporti sociali in genere. Nettuno vi dona un look spettacolare. Saturno invece ridona giovinezza.

Oroscopo di oggi 16 agosto 2019 | Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario godranno di un discreto slancio nelle rispettive iniziative. Solo Nettuno continua un po’ la sua azione disturbante. Niente di preoccupante, ma forse ci sarà bisogno di rimandare a domani alcune operazioni e progetti da portare a termine a breve termine.

Cari Capricorno, durante la giornata di oggi potreste avvertire la necessità di relax e silenzio. La Luna positiva per voi in Pesci invoca quiete, intimità, pace. Vi rifugiate nella scoperta di un buon libro.

Capacità ricettive, intuito, disponibilità a trovare abili compromessi in campo sociale e nel settore delle amicizie anche più strette saranno le caratteristiche del vostro venerdì. In famiglia un Urano, ancora discretamente dispettoso, non vi aiuta a stare proprio tranquilli come vorreste e specialmente nel delicato rapporto genitori e/o figli. Cari Aquario, dedicatevi a un po’ di sport, potrebbe tornarvi utile.

Cari Pesci, la Luna è entrata nel vostro segno alle ore 5 e 51. E nelle ore del tramonto il corpo celeste si congiungerà trionfalmente all’estroso Nettuno. Vi piace assaporare tutti i piaceri dell’esistenza e a maggior ragione nei momenti di vacanza. Ma non esagerate…

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.