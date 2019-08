Taylor Mega nuda con Erica Piamonte. La foto seno contro seno nudo infuoca i social: “È lesbica?”

Taylor Mega nuda insieme a Erica Piamonte. Gli utenti su Instagram: “È lesbica?”

Taylor Mega torna a far parlare di sé. Questa volta la ex concorrente del reality L’Isola dei Famosi ha pubblicato una foto decisamente hot su Instagram. Taylor Mega è quasi nuda. Si mostra in topless insieme all’amica intima Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16.

Le due ragazze a seno nudo. Si coprono le forme con le mani. Ma il particolare che ha destato l’attenzione dei fan è la didascalia che accompagna l’immagine sexy. Si legge: “My girlfriend” (la mia ragazza).

Gli utenti sui social si sono scatenati e sotto la foto sono numerosi i commenti in cui si ipotizza una relazione saffica tra le due.”State insieme?”, “Siete lesbiche”, sono solo alcuni dei commenti che si trovano su Instagram sotto la foto di Taylor Mega.

Ci sono anche commenti critici: “Che roba brutta la figa!”. E ancora: “È un tête-à-tête. Ha più coppe questa foto che il Napoli in tutta la sua storia calcistica”.

Taylor Mega e Erica Piamonte sono in vacanza insieme a Capri. Alla domanda sull’orientamento sessuale le due ragazze non hanno risposto, ma in passato entrambe parlando della propria sessualità avevano dichiarato di essere bisessuali. Taylor Mega inoltre non ha nascosto di aver avuto in passato delle relazioni con donne.

Taylor Mega aveva anche dichiarato: “Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne”.

“Potrei dire di essere bisex perché fa figo, ma sono troppo real per dire cose per convenienza. Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità”.

“Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo. Potrei innamorarmi di una persona con molti più anni di me come di un ragazzino di 18 anni”, ha dichiarato l’ex naufraga parlando di amore.