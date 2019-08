Oroscopo di domani 15 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 15 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, giovedì 15 agosto 2019:

Cari Ariete, la giornata di domani vi suggerisce di rilassarvi a bordo piscina, se non in riva al mare, possibilmente con una bevanda alcolica tra le mani e i pensieri lasciati da parte ad annegare. Il vostro Ferragosto sembra essere promettente, tutto quello che dovete fare è dimenticare per un po’ le incombenze lavorative e coltivare al meglio il vostro tempo libero.

In famiglia arrivano novità che potrebbero mettere in difficoltà il vostro autocontrollo.

Cari Toro, le stelle per la giornata di domani vi invitano ad essere cauti riguardo decisioni importanti, soprattutto se di recente avete messo in programma di stravolgere la vostra routine una volta tornati dalle vacanze. Il vostro periodo di transizione cade in un momento astrale delicato, ogni passo potrebbe essere messo in discussione dall’influenza negativa delle stelle che invece vi vorrebbero più stazionari. Per fortuna ad aiutarvi con le indecisioni è il vostro partner, il cui amore resta l’unico punto fermo tra tanti interrogativi.

Oroscopo di domani 15 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, se siete complici di un segreto allora acqua in bocca. Non dovete tradire la fiducia di chi si è aperto con voi, piuttosto adottate le parole migliori e fornite i giusti consigli a una persona in difficoltà.

La carriera ha raggiunto il suo apice, ma vorreste di più: forse è il caso di valutare qualche cambiamento per non far morire del tutto l’ambizione.

Cari amici del Cancro, provate un particolare piacere ad attaccar briga in questo periodo forse perché covate una certa insoddisfazione causata dall’amore non ricambiato. Il cuore vorrebbe maggiori attenzioni, ma se il sentimento non è corrisposto non potete farci molto. Piuttosto focalizzate le vostre energie su qualcosa che può portare a qualche frutto, come il lavoro che di recente avete trascurato.

Cari Leone, la Luna in Acquario potrebbe provocare una tempesta sentimentale nel vostro segno. Con l’appoggio di Marte, siete un treno in costante viaggio, non c’è niente che possa fermare la vostra ambizione, se avete un obiettivo nella testa farete di tutto per raggiungerlo. Qualcuno invidia la vostra buona volontà, qualche altro la teme.

Oroscopo di domani 15 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, lasciate perdere le malelingue e non fatevi il fegato amaro se a qualcuno piace mettere zizzania. Dimostratevi più forti del pettegolezzo e lasciatevelo scivolare di dosso, conoscete bene la verità sul vostro conto e non dovrebbe importarvi così tanto del pensiero altrui. Piuttosto, dedicate qualche minuto in più alla famiglia, coltivate gli affetti perché è questo ad essere importante.

Cari amici della Bilancia, giornata d’astio per voi sarà quella di domani. La Luna nascente in Acquario comporta qualche errore lungo la strada, siete distratti e non avete voglia di mettervi in riga quindi dovrà pensarci qualcun altro. Non date ai vostri cari troppa responsabilità, fino a domenica potrebbero essere prese decisioni importanti che avranno un impatto a lungo termine e non potete lasciarle nelle mani degli altri.

Cari Scorpione, la giornata di domani prevede tanto sole nel vostro segno. Ferragosto arriva portando con sé un carico d’armonia che vi lascia sorpresi, considerando il periodo complicato che vi siete buttati alle spalle. Con tanta voglia di dire e fare, siete un segno esplosivo in questo oroscopo, prestate soltanto attenzione maggiore al vostro partner.

Oroscopo di domani 15 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di domani vi vedrà metter su un bel broncio, causato forse dalle poche attenzioni sentimentali. Se il vostro rapporto non brilla come un tempo ci sarà un perché, ma l’avete trovato? Sapete indicare qual è la causa del vostro malessere di coppia? Perché, in caso positivo, dovreste sedere a tavolino e parlarne faccia a faccia.

Cari Capricorno, il vostro sarà un Ferragosto tranquillo. Non volete complicarvi ulteriormente la vita con misteriose gite fuori porta né intraprendere un lungo viaggio soltanto per qualche ora di mare. Il vostro obiettivo della giornata sarà coccolarvi con qualche bicchiere di vino, una dolce compagnia e magari un buon libro.

Cari Acquario, Ferragosto di fuoco per quelli come voi che hanno ancora qualche conto in sospeso, in particolare sul campo professionale. Il lavoro non sembra voler andare in vacanza quest’anno e continua a tormentare il vostro cervello provato, dovreste imparare a dire di no ogni tanto.

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di domani vedrà il vostro segno piuttosto rilassato. Non avete troppi grilli per la testa, mai come in questo periodo sapete bene quello che volete e state lavorando duramente per ottenerlo. Nonostante la famiglia abbia avuto da ridire su alcune vostre scelte, avete deciso di procedere incuranti di tutto e tutti.

