Il nuovo ponte di Genova progettato da Renzo Piano

Il progetto per il nuovo ponte di Genova fu presentato dall’architetto Renzo Piano al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti il 28 agosto 2018, a poche settimane dal crollo del Ponte Morandi. “Il nuovo ponte sarà come una nave, e sarà semplice e sobrio, come Genova. Dovrà durare 1000 anni e rappresentare bene la città, dovrà esserne il ritratto ed elaborare questo lutto terribile. Anzi, dovrà essere il simbolo della rinnovata coesione della città”, aveva detto l’architetto durante il Festival della Comunicazione di Camogli del settembre 2018.

Il nuovo ponte progettato è in acciaio ed è lungo 1.067 metri con 19 campate in acciaio e calcestruzzo sostenute da 18 pile a sezione ellittica in cemento armato. I Piloni avranno una sezione ellittica di 3 x 9,5 metri. I pali previsti a sostegno di pile e spalle sono 281. Tutte le parti in acciaio del ponte saranno facilmente raggiungibili per favorire la frequente manutenzione.

I pilastri di sostegno saranno quindi più numerosi di quelli del Ponte Morandi ma più snelli e ci saranno più corsie: il progetto prevede infatti 4 corsie (da 3,45 metri) e 2 ulteriori corsie di emergenza. Nelle sue forme il viadotto ricorderà una nave per omaggiare Genova. Il colore sarà chiaro. La luce infatti è la seconda cifra del ponte, rappresenta la nuova vita di Genova e la memoria. Ci saranno quarantatré pali dell’illuminazione, come il numero delle vittime del crollo del vecchio ponte Morandi, che ogni notte si illumineranno come vele e saranno visibili dall’intera valle.

Il ponte sarà all’insegna della sostenibilità: un impianto fotovoltaico riuscirà a fornire energia pulita e sarà inserito durante la costruzione dell’edificio. Da punto di vista tecnologico sarà un viadotto estremamente avanzato, completamente monitorato da sensori per segnalare in tempo reale se qualcosa non sta funzionando a dovere.

I lavori per il nuovo ponte

La costruzione del ponte sopra Polcevera è iniziata il 15 aprile 2019. I lavori per la pila numero sei hanno inaugurato il cantiere. Progettazione e costruzione del viadotto costeranno 202 milioni di euro. Dodici mesi il tempo complessivo di costruzione.

Al progetto Renzo Piano si mette a lavorare dal 15 agosto 2018, subito dopo la chiamata del sindaco il giorno successivo al crollo. Non ha voluto ricevere alcun compenso per il suo progetto e avrà un ruolo di supervisione nei lavori.

La società incaricata di realizzarlo è la Salini Impregilo e Fincantieri. La cordata a cui il 18 dicembre 2018 sono stati affidati i lavori, porta il nome di “PerGenova”. Il progetto di Salini Impregilo-Fincantieri-Italferr si basa sull’idea di ponte di Renzo Piano. “Dodici mesi per far ripartire Genova: questo il sogno che ci accingiamo a regalare subito prima di Natale ai genovesi”, ha affermato Pietro Salini, amministratore delegato di Salini Impregilo dopo l’aggiudicazione dei lavori.

