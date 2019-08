Italo assume 300 persone: il nuovo piano al via da settembre

Italo assume. La compagnia ferroviaria ha annunciato un piano di 300 nuovi posti di lavoro. Italo, che è controllata dal fondo americano Global Infrastructure Partners (Gip) cerca personale in posizioni sia operative che di staff.

La compagnia ha già assunto 200 persone nel primo semestre dell’anno e a settembre si appresta ad aprire le selezioni per altri 300 posti di lavoro, come scrive il quotidiano economico Il Sole 24 ore.

“Questa seconda tranche di assunzioni conferma come le persone siano alla base del successo di Italo”, dicono fonti al quotidiano.

In Italo oggi lavorano 1.350 persone, tra train manager, hostess e steward di bordo, personale di stazione, macchinisti e staff.

Quando la compagnia apre le selezioni per le sue posizioni interne, sono sempre tantissime le candidature. Come riferisce Il Sole 24 ore, l’ultima selezione per 100 conducenti ha ricevuto 26mila domande.

È possibile consultare le posizioni aperte di Italo a questo link, non appena verranno pubblicate.

