Salmo Luché Fedez: ecco cosa è successo tra i rapper

Impazza la polemica che coinvolge tre voci tra le più conosciute del panorama rap italiano. I protagonisti principali della vicenda sono Salmo, 35 anni, e Luché, 38. Ma c’è anche un terzo personaggio che è stato tirato in mezzo nella “lite social”, l’ormai celebrissimo Fedez che in questi giorni si trova a Ibizia insieme alla moglie Chiara Ferragni, il figlio Leone e l’inseparabile amico Luis Sal.

Ma cosa è successo di preciso tra i tre rapper Salmo Luché e Fedez? Ecco come è nata la polemica.

Il sardo Salmo e il campano Luché si sono scambiati pesanti offese su Instagram. Nei giorni scorsi, infatti, il primo ha condiviso un post per festeggiare il successo dei suoi ultimi album “Playlist” e “Machete4”.

“A 5 settimane dall’uscita Machete4 è ancora il disco più venduto in Italia. Playlist dopo 9 mesi è ancora nella top 5. Facile raggiungere la prima posizione, difficile restarci. Funziona così! So che può dare fastidio e chiedo scusa per la sboronata ma questi sono i due migliori album usciti tra 2018/2019”, scrive Salmo.

A quel punto è intervenuto il collega Luché che ha accusato il rapper sardo di avergli copiato le rime.

“I tuoi beat sono bruttini, non sei capace di fare un bel ritornello, testi che non dicono un bel niente ma riescono ad essere pieni di retorica. In pratica musica trash travestita da rivoluzione”.

“Sei davvero molto bravo nel confezionare le cose ,soprattutto i video, ma non puoi dire che i tuoi dischi siano i migliori della stagione 18/19”. E poi l’attacco: “Complimenti anche per il beat di Marylean, mi ricorda parecchio Je ce credevo. Si vede tutta la vostra furbizia nel copiare un mio pezzo in napoletano. Ah, anche l’impostazione canora del ritornello mi ricorda qualcosa”.

Il rapper campano chiude il post con “Complimenti per le vendite e i sold out, ma i tuoi ultimi due dischi non sono assolutamente tra le migliori uscite”.

Non contento Luché ha tirato in mezzo nella discussione anche Fedez, il quale ha commentato: “Bimbi, non litigate! Avete quasi 40 anni, dovreste avere altre priorità… tipo farvi controllare la prostata”.

