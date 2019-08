Oroscopo di oggi 13 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 13 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di martedì 13 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI BRANKO DEL GIORNO

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI

Oroscopo di oggi martedì 13 agosto 2019

Cari amici dell’Ariete, non è un bel periodo per voi quello attuale. Avete il litigio facile e questo vi ha portato a scontrarvi più volte con le persone a voi care. Non è da tutti lasciarsi alle spalle il rancore, voi non ci riuscite ad esempio e questo, oltre a rendervi arrabbiati, vi causa anche una profonda tristezza. Non fate prevalere l’orgoglio se dovete stare male.

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 12 al 18 agosto 2019

Cari amici del Toro, Marte e Venere vi daranno del filo da torcere in amore quest’oggi. Non perdete la calma e neanche la speranza, ogni cosa ha il suo tempo e non dovete forzare nulla. Preservate la tranquillità soprattutto con il partner per evitare litigi inutili e se proprio non ci riuscite tentate un approccio diplomatico.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 13 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, mettete da parte la pigrizia e l’apatia degli ultimi tempi e datevi da fare. Il caldo incide sulla vostra voglia di fare, ma non dovreste trascurare i vostri progetti né le ambizioni, così come la vita sociale. Non va bene oziare tutto il giorno, dovreste trascorrere il vostro tempo libero in modo più sano.

Cari amici del Cancro, le stelle hanno deciso di rendere la vostra giornata un tantino insidiosa, questo significa che potreste affrontare qualche imprevisto, cosa che odiate profondamente. Non prendetela a male, gli ostacoli servono anche a crescere e riuscirete a superarli perché in fondo le sfide vi piacciono, soprattutto se portano alla vittoria.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Cari Leone, siete nati leader, è nella vostra natura, e non rinuncereste alla corona per niente al mondo. Questo vostro atteggiamento predominante sarà molto accentuato nella giornata di oggi anche grazie all’influenza delle stelle che vi spronano a cacciare fuori gli artigli e dimostrare di che pasta siete fatti.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 13 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, questa sarà una giornata importante perché riuscirete finalmente a fare un punto della vostra situazione sentimentale. Se alcuni rapporti non vi entusiasmano più e vi provocano soltanto dispiacere, non dovete portarli avanzi per vizio d’abitudine, dovete trovare il coraggio di metterci un punto e voltare pagina.

Cari amici della Bilancia, dovreste essere un po’ più prudenti, soprattutto in amore, perché è proprio lì che potrebbe nascondersi l’ostacolo maggiore. Le tensioni a lavoro non mancano, ma molto presto la situazione migliorerà donandovi una maggiore serenità mentale.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari Scorpione, scontri in arrivo per voi e la vostra famiglia. Cercate di mantenere la calma ed essere diplomatici, se dall’altra parte non si muove niente allora fatelo voi il primo passo e mettete da parte la discussione. Errare è umano.

Oroscopo di oggi 13 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, se siete single allora questo è il momento giusto per andare a caccia di nuove emozioni, se avete puntato da tempo una preda è ora di attaccare, sfruttate la vostra sfacciataggine per andare dritti al punto.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Cari Capricorno, giornata importante questa perché dovreste prendere delle decisioni per il vostro futuro, decisioni che forse avete rimandato da troppo tempo e che adesso hanno la necessità di essere portate a termine. Siate cauti negli affari.

Cari Acquario, occhio all’amore perché potrebbe essere proprio il vostro partner la fonte maggiore di stress in questo periodo. Sole congiunto a Venere e Marte causa qualche problema al vostro segno, ma usate la carta della sincerità e se son rose fioriranno.

Cari Pesci, dovete fare chiarezza su alcuni punti della vostra vita, avete temporeggiato abbastanza ma non potete più rimandare. Troppa confusione nella vostra testa, c’è bisogno di fare ordine e stabilire le priorità.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.