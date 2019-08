Oroscopo di domani 13 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 13 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 13 agosto 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI AGOSTO DI PAOLO FOX

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 12 al 18 agosto 2019

Ariete

Amici dell’Ariete, in questi giorni avete avuto delle discussioni con una persona a cui tenete particolarmente, e questo vi innervosito e reso tristi. Non siate orgogliosi e fatevi avanti: l’altra persona apprezzerà la vostra volontà di chiarire.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Toro

Cari Toro, attenti perché Marte e Venere vi renderanno la vita complessa dal punto di vista sentimentale. Mantenete la calma, dunque, nei rapporti con il partner, per evitare fastidiosi litigi. La soluzione? Parlatevi faccia a faccia.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 13 agosto 2019 | Gemelli

L’oroscopo di domani vi invita a mettere completamente da parte la pigrizia e l’apatia di questi giorni e darvi da fare: portate avanti i vostri progetti, uscite, incontrate nuova gente e fate sport. Insomma, non oziate tutto il giorno.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cancro

Le stelle nella giornata di domani 13 agosto 2019 non sono totalmente dalla vostra parte: questo significa che potrebbe esserci qualche imprevisto a cui far fronte. Non abbattetevi, anzi prendetela come una sfida per fare sempre di più e meglio.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Leone

Fa parte del vostro carattere naturale, ma nella giornata di domani lo sarà ancora di più: stiamo parlando della vostra capacità di essere leader, dominatori, di conquistare gli altri con la vostra arte retorica e trascinare tutto il gruppo.

Oroscopo di domani 13 agosto 2019 | Vergine

Ogni tanto nel corso della vita bisogna fermarsi e fare un bilancio delle persone e delle relazioni che stiamo portando avanti: se alcune non vi soddisfano più, o avete interrotto i rapporti e non vi interessa recuperarli, è il caso di tagliare i punti. Un po’ di pulizia non fa mai male.

Bilancia

Amici della Bilancia, imparate ad essere più prudenti, soprattutto perché in amore potrebbero esserci diverse complicanze. Sul lavoro le tensioni non mancano, ma le cose miglioreranno presto e si potrebbero aprire nuove opportunità professionali.

Scorpione

Cari Scorpione, possibili scontri all’interno dell’ambito familiare. Mantenete la calma e fate il primo passo per riconciliarvi. Non rispondete alle provocazioni, anzi contate fino a dieci prima di aprir bocca. State lontani dai rischi.

Oroscopo di domani 13 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, in amore, se siete single, avete molta voglia di fare e di conquistare una preda che avete puntato da tempo: siete a dir poco sfacciati e disposti a tutto pur di farla vostra. Un buon approccio può essere invitarla a fare qualcosa insieme, come un po’ di sport o dello shopping.

Capricorno

L’oroscopo di domani 13 agosto 2019 vi invita a prendere delle decisioni importanti per il vostro futuro: è il momento di crescere, progredire, portare avanti nuovi progetti con entusiasmo. In ambito lavorativo e sul fronte degli affari cautela fino a Ferragosto.

Acquario

Cari Acquario, in amore possibili gaffes e tensioni a non finire, a causa del Sole congiunto a Venere e a Marte in opposizione al vostro segno. Siate per questo chiari fin dall’inizio su ciò che volete fare, chiarendo bene le vostre intenzioni.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo domani vi spinge a fare chiarezza in tante questioni ancora rimaste in sospeso e confuse. Abbiate pazienza, perché le cose miglioreranno presto. Un sogno e un obiettivo nel cassetto potrebbe infatti realizzarsi presto.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 13 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE