Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: le vacanze estive in montagna con la famiglia

Michelle Hunziker, 42 anni, e Tomaso Trussardi, 36, innamorati più che mai. Nelle ultime foto pubblicate dalla coppia su Instagram i due appaiono molto uniti e felici e sono tanti i fan che sostengono il loro amore a suon di like e commenti.

Nelle stories social, Tomaso Trussardi ha condiviso uno scatto romantico e dolce: abbracci e coccole in accappatoio con la moglie Michelle dopo una faticosa scarpinata in montagna.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la foto pubblicata da lui su Instagram

La coppia infatti ha scelto ancora una volta le Dolomiti come meta per le vacanze estive. Nelle foto pubblicate da Michelle Hunziker si vede il marito Tomaso e le figlie Sole, 5 anni, e Celeste, 4, immersi nel verde delle montagne.

La conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda sono due appassionati della montagna. E da “montanari convinti” hanno scelto anche quest’anno di trascorrere le vacanze estive proprio tra le Dolomiti escludendo quindi il mare.

Quello che ha colpito i fan è proprio la semplicità che la coppia esprime attraverso le foto. Niente super yacht o sfarzo, nessuna meta mondana esclusiva, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno optato per le lunghe passeggiate in mezzo alla natura insieme alle loro due bambine.

La showgirl spiega ai follower che le vacanze in montagna sono per le figlie una vera e propria “scuola di vita”.

“In questa foto Celeste e Sole sono visibilmente stufe di camminare – scrive Michelle Hunziker in un post Instagram – Come tutti i bimbi, non amano particolarmente fare fatica! Secondo me però la montagna con le sue ripidità e le sue difficoltà, educa”.

“Imparano che per ottenere qualcosa, bisogna ‘scarpinare’ e fare fatica – aggiunge la conduttrice svizzera – Poi arrivati in vetta, arriva sempre il premio! Per loro il parco giochi, le caprette e i coniglietti da accarezzare e per noi adulti… un bel rifugio, dell’ottima polenta con uova e formaggio, un bicchiere di ottimo vino e… via. Evviva la montagna, evviva la famiglia, evviva la vita!”.

