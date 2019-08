Lady Gaga pubblica un messaggio su Facebook per le vittime delle stragi di El Paso, Gilroy e Dayton

Quando si parla di Lady Gaga si pensa subito al gossip che la lega a Bradley Cooper. Dopo il film “A star is born”, le voci su una presunta relazione tra i due si susseguono senza sosta.

L’ultima notizia riguarderebbe una vacanza che la cantante e l’attore starebbero trascorrendo le vacanze insieme a Panarea, in Sicilia. Notizia che viene condivisa a pochi giorni dal bacio immortalato in una foto che Gaga ha scambiato con il suo tecnico del suono Dan Horton. Immagine che ha provocato anche la reazione della ex moglie.

Ma Lady Gaga non è solo notizia da gossip, e l’ultimo messaggio pubblicato dalla diva su Facebook lo dimostra.

“Voglio incanalare la mia confusione, la mia frustrazione e la mia rabbia in qualcosa che dia speranza”, scrive Gaga sulla pagina Facebook ufficiale.

E quel qualcosa che dia speranza è una donazione. La cantante statunitense, infatti, finanzierà le scuole di El Paso, Gilroy e Dayton. Città protagoniste delle stragi degli Stati Uniti avvenute nelle ultime settimane.

Il 4 agosto, a El Paso il 21 enne suprematista bianco Patrick Crusius ha sparato uccidendo 22 persone. Dopo neanche 24 ore, il 24enne Connors Betts a Dayton ne ha ammazzate 9. E il 30 luglio un 19 enne italo-iraniano aveva sparato a tre persone (tra cui un bambino) a un festival a Gilroy, in California.

La cantante si rivolge agli insegnanti delle classi per dare “il sostegno di cui hanno bisogno per ispirare i loro studenti a lavorare insieme e a realizzare i loro sogni”.

“Non abbiate paura di chiedere aiuto, vi prego. Se vedete delle persone care che soffrono, siate coraggiosi e allungate la mano, ascoltateli”, scrive Gaga in memoria delle vittime.

Lady Gaga non è nuova agli impegni sociali, già nel 2011 ha dimostrato la sua sensibilità con la creazione della fondazione Born This Way, che promuove progetti culturali per combattere il fenomeno del bullismo scolastico.

