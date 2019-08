Crisi di governo, le ultime notizie in diretta

A tre giorni dall’apertura della crisi di governo, regna ancora la confusione su quel che accadrà nei prossimi mesi. Il vicepremier leghista Matteo Salvini, dopo aver rotto l’alleanza con il M5S, continua a invocare elezioni anticipate, ma nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi di un governo del presidente che possa perfezionare in autunno la manovra finanziaria e condurre il Paese al voto verosimilmente nella primavera 2020. Quella di domani, lunedì 13 agosto, sarà una giornata chiave con la riunione dei capigruppo in Senato e l’assemblea dei parlamentari della Lega convocata da Salvini.

ore 11.30 – Salvini: “Governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico? Tutto per poltrone” – “Governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico??? Le pensano tutte pur di salvare la poltrona! Andiamo avanti Amici, per loro prima la poltrona, per noi prima gli italiani”. Lo scrive su Twitter Matteo Salvini.

ore 10.20 – Calenda a Renzi: “No tatticismi” – “Governo tecnico per qualche mese, votato da Pd, 5S e Forza Italia, per fare cosa? La manovra più dura degli ultimi anni. Prendere qualche mese per fare un partito? Bisogna fermare Salvini ora e farlo insieme, mobilitando il paese. È il momento del coraggio, non dei tatticismi”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, europarlamentare del Pd, commentando l’intervista di Matteo Renzi al Corriere della Sera.

ore 09.30 – Salvini: “No a inciuci” – “Inciuci, giochetti di palazzo, governi tecnici o “di scopo” (?) non fermeranno la voglia degli Italiani di un governo finalmente forte, chiaro, libero, per tornare a correre, per l’Italia dei Sì”. Lo scrive in un post su Facebook il vicepremier leghista Matteo Salvini (qui l’articolo completo).

ore 08.45 – Renzi: “Folle votare subito, ora governo istituzionale” – “Votare subito è folle. Ci vuole un governo istituzionale che permetta agli italiani di votare il referendum sulla riduzione dei parlamentari, che eviti l’aumento dell’Iva, che gestisca le elezioni senza strumentalizzazioni”. Lo dice l’ex premier Matteo Renzi in una intervista al Corriere della Sera (qui l’articolo completo).

Crisi di governo: cosa è successo ieri

Quella di ieri, sabato 11 agosto, è stata un’altra giornata all’insegna delle tensioni tra la Lega di Salvini e gli ormai ex alleati del Movimento Cinque Stelle. Il fondatore del M5S, Beppe Grillo, ha scritto un articolo sul suo blog nel quale attacca duramente il vicepremier leghista e respinge l’ipotesi di elezioni anticipate.

“Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo”, ha scritto Grillo. “Un complesso di Edipo in avvitamento che è soltanto un’illusione. Lasciamoci quindi alle spalle Psiconani, Ballerine e Ministri Propaganda a galleggiare come orridi conglomerati di plastica nei mari: per loro quella è vita, una gran vita, per noi soltanto sporcizia non biodegradabile”. “Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il paese dal restyling in grigioverde dell’establishment, che lo sta avvolgendo”.

Tra i pentastellati, anche il Roberto Fico, presidente della Camera, ha attaccato Salvini: “I Presidenti di Camera e Senato convocano le Camere. Nessun altro. Il Presidente della Repubblica è il solo che può sciogliere le Camere e convocare le elezioni anticipate, nessun altro”, ha scritto su Facebook.

“Agli insulti di grillini e kompagni rispondiamo solo con la forza delle nostre idee. Bacioni e prima gli italiani”, ha replicato Salvini, che a Policoro, in provincia di Matera, è stato accolto con insulti e lancio di acqua.

E mentre Giancarlo Giorgetti, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, parla di un Conte che vuole una rottura traumatica, Luigi Di Maio, capo politico M5S, attacca ancora gli ormai ex alleati: “La Lega ha buttato giù l’unico governo che in un anno ha resistito a lobbies e poteri forti. Che ha approvato la legge anti-corruzione più punitiva d’Europa e ha iniziato ad aiutare pensionati, poveri e precari. E forse lo ha fatto cadere proprio per questo: quando i sondaggi gli hanno detto che poteva staccare, lo hanno fatto”, ha scritto Di Maio in un post su Facebook.

In mattinata M5S e Pd avevano categoricamente smentito l’ipotesi di un governo insieme. Tuttavia, in entrambe le forze politiche c’è un ampio fronte contrario alle elezioni anticipate: nei Cinque Stelle, come detto, è uscito allo scoperto Beppe Grillo, mentre nel Pd il fronte anti-voto è capeggiato dall’ex segretario Matteo Renzi, alla cui corrente fa capo la maggioranza dei parlamentari dem.

