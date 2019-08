Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, punta a sfruttare la crisi di governo e le ormai probabilissime elezioni politiche anticipate per dar vita a un governo sovranista, sostenuto dal suo partito e dalla Lega di Matteo Salvini.

“Come sempre sostenuto da Fratelli d’Italia, non è possibile dare all’Italia il Governo di cui ha bisogno insieme al M5S di Di Maio, Fico e Toninelli. Bene la Lega che ne ha preso atto. Ora si torni al voto per dare agli italiani il governo sovranista che alle ultime elezioni europee hanno dimostrato di volere”, ha dichiarato Meloni, poco dopo la nota con cui Salvini ha sancito di fatto la crisi di governo [qui le ultime news].

Meloni auspica “un governo che abbia come priorità la difesa dei confini e dell’economia italiani, la riduzione delle tasse e il sostegno a chi crea posti di lavoro”.

Nelle ultime settimane Fratelli d’Italia ha superato nei sondaggi Forza Italia, segnata dalle divisioni interne. Quella guidata da Meloni si pone ora come prima forza alleata della Lega in vista delle probabili elezioni anticipate [qui le 3 possibili date per il ritorno alle urne].

