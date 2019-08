Sposa defeca nell’abito da 12mila dollari nel giorno del suo matrimonio

Defeca nel costosissimo abito da sposa, rovinando il giorno del suo matrimonio.

È quanto accaduto negli Stati Uniti durante quelle che avrebbero dovuto essere delle vere e proprie nozze da favola.

A raccontare al giornale britannico The Sun quanto è successo è la wedding planner, che ha organizzato il matrimonio.

“Sono stata ingaggiata da due famiglie abbastanza ricche per organizzare un matrimonio in un fienile storico, dove, però, non erano presenti dei bagni. Ho deciso insieme al mio staff, così, di installare diversi bagni chimici nella parte opposta da dove si svolgeva il ricevimento.

Aldilà di queste difficoltà, tutto sembra procedere per il meglio.

La sposa era bellissima con il suo abito da 12mila dollari (circa 10mila euro) e tutti le attenzioni erano su di lei.

Quello che non potevamo prevedere era che, da lì a poco, gli occhi degli invitati sarebbero stati tutti per la sposa per motivi che non avevano nulla a che vedere con le nozze.

Ad accorgersi per primo che qualcosa non andava è stato il fotografo.

Mentre scattava le istantanee alla coppia, infatti, si è accorto che la donna era sofferente.

Tuttavia, il matrimonio è andato avanti e, quando è stato il momento del ballo tra gli spossi è accaduto l’impensabile.

La sposa, infatti, si è sentita male alla pancia e ha defecato davanti a tutti, rovinando il suo bellissimo abito.

La sposa, infatti, nel tentativo di prevenire il gonfiore della pancia nel giorno delle sue nozze, ha bevuto diverse bevande disintossicanti. Questo, unito ai cocktail che la sposa aveva bevuto precedentemente, ha provocato l’attacco di diarrea.

Subito dopo l’incidente, abbiamo portato la sposa in bagno, dove si è potuta dare una sistemata.

Tuttavia la festa è stata rovinata da questo incidente e io non riuscirò mai a perdonarmi quello che è successo”.