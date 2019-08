Oroscopo di oggi 6 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 6 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di martedì 6 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

L’oroscopo di Branko di oggi

LE PREVISIONI DI PAOLO FOX DI OGGI 6 AGOSTO

I segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox

Oroscopo di oggi martedì 6 agosto 2019

Amici dell’Ariete, avete la Luna in opposizione al vostro segno che vi creerà più di qualche fastidio sotto molti punti di vista. Inoltre potreste provare un certo senso di colpa se avete fatto qualcosa di sbagliato: ammettete l’errore e scusatevi.

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 5 all’11 luglio 2019

Cari Toro, una giornata in cui vi dimostrate particolarmente nostalgici: vorreste riallacciare i rapporti con una persona che non fa più parte della vostra vita. Se ci tante davvero, fatevi avanti e provate a scriverle. Tentar non nuoce.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 6 agosto 2019 | Gemelli

L’oroscopo di oggi vi vede ambiziosi e sfacciati in amore: potreste provarci con una persona che in realtà non vi considera, ma che a voi piace eccome. Nelle amicizie siate selettivi: non tutti meritano la vostra considerazione.

Amici del Cancro, una giornata quella del 6 agosto in cui sentite grande responsabilità e tensione: è come se aveste tutto lo stress e il peso di tutti sulle vostre spalle. Avete urgente bisogno di una vacanza: approfittatene per ricaricare le pile.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Cari Leone, avete il Sole e Venere nel segno: approfittatene per una giornata ricca soprattutto dal punto di vista sentimentale. Per chi è single, infatti, può essere arrivato il momento di rimettersi in pista e trovare l’amore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 6 agosto 2019 | Vergine

L’oroscopo oggi vi invita a liberarvi di un peso che vi portate dietro da tempo: è il momento di voltare le spalle alle cose brutte del passato e guardare al futuro con ottimismo. Siate più intraprendenti e coraggiosi, vi toglierete belle soddisfazioni.

Amici della Bilancia, con la Luna nel segno si prevedono grosse novità in arrivo. Inoltre sappiate prendervi le vostre responsabilità, ammettendo eventuali errori. Chi vi sta intorno apprezzerà sicuramente. Non aspettate dunque che gli altri vi tirino fuori dai guai.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Possibili tensioni all’interno della vostra famiglia: questo vi crea parecchio stress, ma voi cercate di mantenere la calma. Evitate quindi di rispondere male, per non peggiorare le cose. Contate fino a dieci prima di aprir bocca, anche se pensate di avere ragione.

Oroscopo di oggi 6 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, nella giornata di oggi potete godere di un quadro astrale davvero favorevole. Sul lavoro potrebbero esserci ancora tensioni e situazioni che non si sbloccano, mentre in altri campi, come l’amore, nasceranno interessanti opportunità.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Cari Capricorno, se qualcosa non va come vorreste o se chi vi circonda non risponde ai vostri consigli, non dovete tenere il muso. Fate bene a imporvi, ma dovete anche accettare le opinioni diverse dalle vostre. Sfruttate il vostro senso dell’umorismo.

Cari Acquario, dovete fare i conti in questo 5 agosto 2019 con un quadro astrale negativo, che prevede burrasca in amore. Vi dite fieri di essere single, ma attenti perché chi vi circonda potrebbe crederci per davvero e allontanarsi.

Amici dei Pesci, una giornata in cui siete particolarmente creativi ma al tempo stesso concreti e motivati nel realizzare i vostri obiettivi: nulla e nessuno può fermarvi. Tensione in amore: affrontate in prima persona i problemi con il partner.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.