Oroscopo di oggi 5 agosto di TPI, le previsioni per tutti i segni | Astrologia

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 5 agosto 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 5 agosto 2019.

Oroscopo di oggi lunedì 5 agosto 2019

Ariete

Inizia col piede sbagliato la nuova settimana dell’Ariete, che pure era stato tra i segni più fortunati della scorsa. Il motivo è sempre l’amore: tanti di voi stanno vivendo una storia turbolenta e per questo motivo un giorno siete sulle stelle, un giorno andate sottoterra. Anche oggi avrete diverse discussioni che condizioneranno il vostro umore: il consiglio, però, è di non mollare la presa. Soprattutto se sentite che è la persona giusta per voi.

Toro

Il Toro invece avrà un lunedì 5 agosto 2019 all’insegna del relax. Molti di voi sono in ferie, altri ci andranno tra poco e sono in clima “ultimo giorno di scuola”. Dunque, sul lavoro pochi pensieri: non avete voglia di impegnarvi a fondo, ma potete permettervelo perché per un anno siete stati tra i più attivi. Passate del tempo con la vostra famiglia, vi divertirete come non mai.

Oroscopo di oggi 5 agosto 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, nessuno sarà più fortunato di voi oggi: siete il segno del giorno. Tutto andrà benissimo: in amore vi sentite amati e protetti dal partner, mentre sul lavoro siete stimati e rispettati da tutti. Anche in questo periodo, che per molti coincide con le vacanze, decidete di lavorare. E avrete risultati brillanti.

Cancro

Per il Cancro questo lunedì 5 agosto 2019 sarà molto positivo. Iniziate infatti questa settimana in pieno relax: è il momento di tirare un po’ i remi in barca a lavoro dopo mesi di pressioni e impegno totale. Inoltre, siete tranquilli perché finalmente avete imparato anche a gestire tutti quei momenti in cui il malumore spadroneggia su di voi.

Leone

Anche per il Leone si prospetta un ottimo lunedì: il motivo sta nella vostra rinnovata voglia di cambiare tutto nella vostra vita. Non avete più paura del futuro, anzi adesso lo guardate con un vero atteggiamento di sfida. Non avete più voglia di accontentarvi di ciò che avete a disposizione per paura di rischiare.

Oroscopo di oggi 5 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, quello di oggi non sarà proprio un inizio di settimana indimenticabile. La colpa è del caldo, che vi rende nervosi e irritabili, ma anche di una sana invidia verso amici e parenti che sono già in ferie. Per molti di voi, il lavoro non permette ancora di avere un periodo di riposo: lo stress è tanto in questo periodo, al punto che potrebbe anche rendervi insopportabili agli occhi del partner.

Bilancia

Amici della Bilancia, per voi si apre invece un ottimo lunedì: in amore riceverete una bella notizia, soprattutto coloro che hanno iniziato una storia da poco tempo. Per i single, invece, alta probabilità di incontri galanti in serata. Sul lavoro va anche tutto a gonfie vele, grazie al rispetto che avete conquistato negli ultimi mesi.

Scorpione

Buone notizie per lo Scorpione. Iniziate a mettervi alle spalle quel brutto periodo di umore nero e tornate nuovamente a sorridere. Merito delle stelle, ma anche della vostra tenacia. In questo lunedì 5 agosto 2019 tentate in ogni modo di dimenticare il passato e di pensare soprattutto al vostro benessere.

Oroscopo di oggi 5 agosto 2019 | Sagittario

Avete vissuto giorni migliori, ma anche decisamente peggiori. Non avrete molto da lamentarvi in questo lunedì, che passerà nel segno del relax e anche di una certa quota di noia. Pensate un po’ alla vostra forma fisica, che ultimamente state trascurando eccessivamente.

Capricorno

Belle notizie in arrivo per tutti gli amici del Capricorno: sul lavoro sono alle porte buone soddisfazioni, anche dal punto di vista economico. Al punto che state pensando di fare un investimento: un viaggio, una nuova automobile o forse anche qualcosa di più. Seguite il vostro istinto, non sbaglierete.

Acquario

L’Acquario non sta attraversando un periodo facile, anche perché sembra che tutte le stelle remino contro. Anche in questo lunedì ci sarà da faticare: al lavoro, ma anche in famiglia. Gli astri però vi consigliano di cambiare atteggiamento: con il pessimismo non si risale la china.

Pesci

Bella giornata in arrivo per i Pesci, soprattutto in amore. Sono state settimane difficili, ma adesso sembra che la vostra relazione sia di nuovo stabile. Smettete di essere eccessivamente gelosi e godetevi l’innegabile amore che il partner prova per voi.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.