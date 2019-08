Oroscopo Paolo Fox, i segni fortunati nel lavoro ad agosto 2019 | Previsioni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI LAVORO AGOSTO 2019 – Se agosto è per molti il mese che coincide più di tutti con le ferie, questo non vuol dire che non bisogna comunque pensare al lavoro. Quali sono allora i segni fortunati del mese secondo l’oroscopo di Paolo Fox?

Nonostante l’estate, infatti, si può sfruttare questo agosto per portare avanti i propri progetti, avviare nuove collaborazioni o cambiare vita professionale. Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, realizza annualmente i suoi grafici con i quali valuta l’anno di tutti i segni zodiacali secondo tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Quali sono allora i segni più fortunati sul lavoro ad agosto 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni più fortunati nel lavoro ad agosto 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, c’è sicuramente l’Ariete: siete al top, con un quadro astrale davvero invidiabile. Approfittatene se avete nuovi progetti da realizzare.

Benissimo anche i Gemelli: volete dare una svolta alla vostra carriera? Il momento opportuno per farlo è arrivato. Amici del Leone, per Paolo Fox siete il segno del 2019: anche in questo mese le stelle vi sorridono, attenti però a un leggero calo tra novembre e dicembre.

Lavoro al top secondo le previsioni del noto astrologo anche per la Vergine: un periodo davvero favorevole dal punto di vista professionale che proseguirà anche nei mesi restanti dell’anno.

Cari Bilancia, se a luglio avete avuto qualche discussione con i colleghi o i superiori, questo è il momento migliore per chiarirvi. Un agosto indimenticabile dal punto di vista professionale per il Sagittario: quella promozione o quell’opportunità tanto attesa finalmente si potrà concretizzare.

Molto bene il Capricorno: un contratto di lavoro o nuove collaborazioni sono favoriti da un quadro astrale invidiabile sotto tutti i punti di vista. Spiccate il volo.

Per altri segni questo agosto 2019 sarà un mese di transizione, senza né alti né bassi particolari. Veniamo invece ai segni meno fortunati. Tra questi secondo i grafici di Paolo Fox ricordiamo il Toro, che non vive un agosto esaltante neppure in amore.

Male anche lo Scorpione, l’Acquario e i Pesci. Le cose però miglioreranno presto.

