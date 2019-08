Giulia De Lellis pubblica il suo primo libro, si apre e racconta la storia d’amore con il suo ex Andrea Damante, dall’inizio alla fine, soffermandosi in particolare sul “dettaglio” del tradimento subito.

Si intitola Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza il libro della giovane influencer, nel quale si legge della relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne. “Una persona molto importante mi ha detto: Giulia, fallo! È giusto che tu pianga un morto che non ti sei mai pianto”, ha detto l’influencer romana.

E così ha fatto, Giulia De Lellis, che ha preso coraggio e ha deciso di raccontare: “Ho pensato che potesse essere interessante condividere una parentesi della mia vita molto importante e toccante”, ha aggiunto ancora la giovane influencer.

Dunque la 23enne si è lanciata nel racconto della sua relazione con Andrea Damante e soprattutto del modo in cui ha scoperto il tradimento di questi. “Era il 18 aprile quando ho scoperto di avere le corna”, ha aggiunto Giulia De Lellis.

“C’è una cosa che ho imparato: non amate chi vi ama solo a modo suo”, ha suggerito l’influencer romana ai suoi follower e a chi si appresta a leggere il suo libro, che, a suo dire, è uscita una “figata”. “Non vedo l’ora di raccontarvi il resto”, ha detto ancora lei, fiera di aver raccontato gioie e dolori di una storia che le ha dato tanto, ma che le ha portato via la felicità. Almeno per un po’.

Ma oggi l’influencer 23enne ha ritrovato la serenità: da qualche tempo ormai è legata sentimentalmente a un’altro Andre, il pilota Iannone e pare che la loro storia vada a gonfie vele.

