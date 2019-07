La foto del bacio tra Lady Gaga e Dan Horton ha provocato la reazione della ex moglie di lui

Lady Gaga è stata sorpresa in compagnia di un uomo, Dan Horton, il suo tecnico del suono e proprio ieri sono state diffuse le foto che li ritraggono insieme mentre si baciano. La notizia della nuova relazione della cantante oltre alla reazione dei fan, che la volevano insieme a Bradley Cooper, ha provocato quella della ex moglie di lui.

L’attrice Autumn Guzzardi, dopo la foto del bacio tra Lady Gaga e il suo ex marito diffusa dalla rivista People, ha pubblicato su Instagram un post molto eloquente.

Nell’ultima foto di Guzzardi pubblicata sul suo profilo, il suo primo piano è accompagnato da una secca didascalia: “Poker face”. Inequivocabile il riferimento a una delle canzoni più celebri di Lady Gaga.

Questa reazione confermerebbe la relazione tra Gaga e Dan Horton. Lady Gaga quindi non è più single.

Secondo quanto scrive People, la cantante e il suo tecnico del suono avrebbe iniziato a lavorare insieme nel novembre 2018. A quel tempo lui e Autumn Guzzardi erano già divorziati. A chiedere la separazione era stata proprio l’attrice. Il motivo? “Le differenze inconciliabili”.

Dan Horton, chi è il nuovo amore di Lady Gaga

Secondo quanto si apprende dalla sua pagina LinkedIn, Horton lavora come ingegnere monitor per la cantante da novembre 2018. È anche proprietario del gruppo Audio Engineering Consulting, e in precedenza ha lavorato con altri artisti di grande nome come Camila Cabello, Bruno Mars e Justin Timberlake.

Dan Horton è stato sposato con l’attrice Autumn Guzzardi, che attualmente recita nel musical off-Broadway Rock of Ages.

