Francoforte: bambino di 8 anni spinto sotto un treno. Arrestato un uomo

A Francoforte, un bambino di 8 anni è morto dopo essere stato spinto sotto un treno da un uomo, successivamente arrestato.

Secondo quanto ricostruito dal giornale tedesco Bild, il piccolo era alla stazione ferroviaria di Francoforte insieme alla sua mamma quando un uomo, per ragioni ancora oscure, ha spinto il bambino giù dalla banchina, che poi è stato travolto e ucciso da un treno dell’alta velocità in transito.

Il responsabile è stato poi arrestato. Si tratta di un uomo di origine africana, molto probabilmente proveniente dall’Eritrea, che attualmente è sotto interrogatorio.

“Abbiamo fermato un uomo di circa 40 anni, ha tentato di buttare sul binario 7 sia la madre che il figlio. La donna però è riuscita ad evitare l’impatto col treno, il bambino no” hanno dichiarato le forze dell’ordine nel corso di una conferenza stampa.

Gli inquirenti stanno tentando di capire cosa ha spinto l’uomo a commettere il folle gesto, dal momento che sono escluse relazioni tra la vittima e l’omicida.

Secondo alcuni testimoni, inoltre, l’uomo avrebbe provato a spingere sui binari anche altre persone presenti sulla banchina.

La madre del piccolo è stata ricoverata in ospedale in stato di shock e verrà ascoltata nelle prossime ore dagli inquirenti per ricostruire la dinamica esatta dei fatti.

L’incidente ha paralizzato il traffico ferroviario nell’intero nodo di Francoforte.