Notizie di oggi Agenda 24 luglio 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 24 luglio 2019

Agenda politica

Governo: il premier Conte riferisce in Senato sullo scandalo dei presunti fondi russi alla Lega.

Decreto sicurezza bis: oggi il voto di fiducia alla Camera.

Farnesina: XIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia nel mondo, con il presidente Mattarella

Senato: a Palazzo Giustiniani la Cerimonia del Ventaglio, con la presidente Alberti Casellati.

Viminale: si riunisce il Comitato per l’ordine e la sicurezza.

Notizie di oggi: agenda esteri

Regno Unito: Boris Johnson viene ricevuto dalla Regina Elisabetta e nominato primo ministro.

Stati Uniti: Mueller testimonia dinanzi al Congresso slle presunte interferenze elettorali russe.

Iran: una delegazione di Hamas in visita nel paese.

Messico: si chiude l’International AIDS Society conference on HIV science.

Agenda economica

Bce: pubblicazione dei dati sulla crescita dei prestiti nell’eurozona.

Agenda cronaca

Trasporti: sciopero generale di bus, metro, treni e traghetti con modalità e fasce orarie diverse in base alla città.

Giustizia: plenum del Csm.

Meteo: nuova ondata di caldo in Europa. Qui le previsioni per oggi in Italia.

Notizie di oggi: agenda sportiva

Nuoto: proseguono i mondiali di nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Oggi è il giorno di Federica Pellegrini nella finale dei 200 stile libero.

Ciclismo: diciassettesima tappa del Tour de France.