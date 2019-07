Un fulmine ha colpito un bagnante in Florida riducendolo in fin di vita. Le autorità locali hanno riferito che almeno altre 7 persone sono rimaste ferite per via di un violento temporale che si è abbattuto sulla spiaggia di Clearwater, località a 40 chilometri a ovest di Tampa.

Il capo dei vigili del fuoco, Marvin Pettingill, ha riferito alla stampa che il fulmine si è abbattuto domenica scorsa dopo mezzogiorno quando il litorale nel golfo della Florida era parecchio affollato.

I bagnini, prima di lasciare le loro postazioni in quanto pericolose per la loro incolumità, avevano lanciato l’allarme e avvisato tutti bagnanti di lasciare la spiaggia quanto prima.

Un avviso che evidentemente non è bastato: l’uomo è stato colpito in pieno da una violentissima scossa elettrica che gli ha provocato un arresto cardiaco. Altre sette persone sono rimaste ferite durante questo temporale che ha procurato gravi ustioni su tutto il corpo secondo quanto riportato dai media locali.

Si stima che, ogni anno, nel mondo vengano uccise almeno 1000 persone dai fulmini e che altre diverse migliaia riportino gravi lesioni. I paesi maggiormente colpiti sono India, Bangladesh, Nepal e Sud Africa dove ogni anno si registrano 150-200 vittime all’anno.

I luoghi più pericolosi sono montagne, spiagge, mare, piscine, campi aperti e radure con alberi isolati. Solo il 20-30 per cento delle persone colpite da un fulmine muore e, in questo caso, la maggior parte delle volte è per arresto cardio-respiratorio.

