Oroscopo di domani 22 luglio 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, lunedì 22 luglio 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 22 luglio 2019:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di domani non sarà per niente piacevole, quindi niente di nuovo per voi. Siete capitati in un periodo particolare, le stelle vi remano contro e non vi donano serenità. Se avvertite il bisogno di staccare la spina, non temporeggiate perché i vostri nervi potrebbero spezzarsi prima del previsto.

Toro

Cari amici del Toro, le stelle vi suggeriscono di approfittare della generosità di Venere per darvi da fare con la persona di vostro interesse. Non potete sempre rimanere con le mani in mano e lasciare che siano gli altri a correre da voi, ogni tanto bisogna anche giocare d’attacco e non soltanto in difesa.

Oroscopo di domani 22 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, giornata interessante quella di domani che vi permetterà di mettere finalmente un po’ di ordine nel caos della vostra vita. Da qualche giorno le stelle hanno deciso di darvi il tormento con qualche dubbio, ma da domani potreste trovare la soluzione ai vostri problemi senza neanche dovervi impegnare tanto.

Cancro

Cari Cancro, giornata positiva sarà per voi quella di domani. Le stelle vi sorridono e vi esortano a prendere in mano la situazione. Va bene seguire il gregge, ma dovreste avere una vostra opinione soprattutto nell’area professionale, altrimenti il salto di qualità non avverrà mai.

Leone

Cari Leone, la vostra energia è alle stelle in questo periodo in cui la Luna bacia il vostro segno e vuole donarvi gioia e serenità, una combinazione che negli ultimi tempi vi è mancata ma che ritornerà presto all’attacco. Non demoralizzatevi se non tutto sembra procedere per il verso giusto.

Oroscopo di domani 22 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, quello di domani sarà un lunedì complicato. La vostra famiglia ha deciso di confidarvi un segreto taciuto a lungo che metterà in difficoltà la vostra concentrazione. Il lavoro potrebbe risentirne, quindi forse è il caso di prendervi qualche giorno per riflettere.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, la Luna vi accompagnerà in una nuova avventura. Siete molto più confidenti, audaci, e volete sfruttare questa nuova ondata di forza per concedervi qualcosa che vi è sempre stato tenuto lontano. Non lasciatevi demoralizzare da chi non crede in voi, la settimana inizierà alla grande e porterà con sé tante altre conquiste.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, siete in un periodo di transito e non riuscite a capire quello che vi passa per la testa. Incompresi e giù di morale, niente sembra compiacervi più come un tempo. Questo atteggiamento potrebbe allontanare la famiglia e il partner, quindi anziché issare un muro e barricarvi nella vostra tristezza, trovate un modo per annientare i vostri demoni.

Oroscopo di domani 22 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di domani vi coinvolgerà dal punto di vista sentimentale. Chi non ha ancora scoperto l’amore sarà felice di sapere che le stelle sono favorevoli a nuovi incontri, indossate il vostro outfit migliore, una spruzzata di profumo e un grande sorriso saranno sufficienti a stendere la persona di vostro interesse.

Capricorno

Cari Capricorno, occhio alle finanze e a una possibile crisi di nervi. Il lunedì porta con sé la scomoda routine che avevate archiviato per un po’, l’incombenza lavorativa potrebbe mettervi in seria difficoltà ma non lasciatevi demoralizzare.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, giornata piacevole quella di domani. L’oroscopo prevede una rilassante giornata (nonostante sia lunedì) dove avrete voglia di esplorare le vostre passioni e mettere in pratica qualche consiglio di una persona a voi cara.

Pesci

Cari Pesci, via quel muso lungo dalla faccia, concedetevi qualche svago in più perché la vita non è fatta soltanto di duro lavoro ma anche di divertimento e questo vostro atteggiamento pessimista non vi porterà da nessuna parte.

